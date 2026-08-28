Без такса за отпадъците след наводненията в Струмяни

Засиленият мониторинг на водоизточниците продължава, а резултатите от микробиологичните изследвания се очакват във вторник

Община Струмяни и пострадалите от наводненията граждани ще бъдат освободени от таксата за депониране на отпадъци, за да не се натоварват допълнително местният бюджет и домакинствата. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова при посещението си в засегнатия район.

Тя беше в Струмяни заедно с министър-председателя Румен Радев, министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Всекидневно следят водоизточниците

След наводненията е въведен учестен всекидневен мониторинг на подземните водоизточници, използвани за питейно-битово водоснабдяване на населените места в община Струмяни.

Целта е да бъде установено кога водата от водопроводната мрежа отново може безопасно да се използва за пиене и приготвяне на храна. Експерти на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването работят съвместно по наблюдението.

Според Карамфилова направените физико-химични изследвания не са показали превишения на наблюдаваните показатели.

„Очакваме резултатите от микробиологичните изследвания във вторник, след което ще бъде обявено кога водата може да се използва за питейни и хранителни нужди“, заяви министърът.

Предстои обеззаразяване

След получаването на резултатите от микробиологичните проби Регионалната здравна инспекция и Българският червен кръст ще пристъпят към обеззаразяване на територията на общината.

След това ще бъде извършен и контролен мониторинг на повърхностните водни обекти и водоизточниците, свързани с питейно-битовото водоснабдяване.

Огромни количества отпадъци се разчистват след бедствието

Паралелно с контрола на водите продължава разчистването на отпадъците, останали след наводненията. Създадена е организация за тяхното временно съхранение, сортиране и последващо безплатно транспортиране до предприятия за рециклиране.

На кмета на Струмяни Емил Илиев са дадени указания за обособяване на временни площадки за събраните отпадъци.

Дървесината също ще бъде отделяна и сортирана според възможностите за последващото ѝ използване.

Освобождаването от таксата за депониране трябва да намали финансовата тежест върху общината и засегнатите домакинства в процеса на възстановяване след наводненията.