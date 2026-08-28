Как да проверим дали имаме глоба от КАТ: онлайн справка стъпка по стъпка

Проверка за неплатени глоби, електронни фишове и наказателни постановления може да се направи онлайн през официалния портал на МВР

Получили сте известие за нарушение или просто искате да сте сигурни, че нямате неплатена глоба от КАТ? Най-лесният начин за проверка е онлайн чрез Портала за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи.

МВР предоставя услуга за обобщена проверка на задължения по фиш, наказателно постановление или споразумение, като при установено задължение има и възможност за плащане.

Как да проверим глобите си към КАТ онлайн?

Проверката се извършва през официалния електронен портал на МВР. За справки и плащане на глоби по Закона за движението по пътищата не е необходим квалифициран електронен подпис.

Проверка на задължения към КАТ в портала на МВР

След отваряне на страницата следвайте указанията на системата и въведете необходимите идентификационни данни. МВР посочва, че чрез електронните му услуги могат да се проверяват задължения по фишове, електронни фишове и наказателни постановления.

Какво можем да видим при проверката?

Онлайн справката може да покаже дали имате неплатени задължения към Пътна полиция. Системата позволява и установяването на издадени, но невръчени електронни фишове и наказателни постановления.

Това е особено полезно, ако например предполагате, че автомобилът ви е бил заснет от камера за превишена скорост, но все още не сте получили документ.

Важно е обаче да се прави разлика между заснето нарушение и вече издаден електронен фиш. Онлайн услугата показва информацията, която вече е налична в системите на МВР.

Можем ли веднага да платим глобата?

Да. При наличие на задължение порталът на МВР предоставя възможност то да бъде платено онлайн. Министерството посочва и други начини за плащане – включително банков превод, интернет банкиране и плащане чрез наличните платежни възможности в структурите на МВР.

При плащане е важно данните за конкретния фиш или наказателно постановление да бъдат въведени правилно, особено когато сумата се превежда по банков път.

Може ли да проверим глобите си на място?

Да. Ако не желаете да използвате електронната услуга или имате съмнение относно показаната информация, можете да потърсите съдействие от съответната структура на „Пътна полиция“ към МВР.

МВР посочва, че проверка и плащане могат да се извършват и на място в структури, които разполагат със съответната възможност.

Как да разберем дали имаме електронен фиш?

Електронните фишове също попадат в онлайн справката на МВР. Услугата позволява да се установи както наличие на неплатени задължения, така и на издадени, но все още невръчени електронни фишове.

Затова не е необходимо да чакате получаването на писмо, ако искате предварително да проверите дали в системата вече има издаден документ.

Какво да направим, ако глобата вече е платена, но още се показва?

Първо проверете дали плащането действително е приключило успешно и запазете документа или електронното потвърждение за извършената транзакция.

Ако след обработването на плащането задължението продължава да се показва, най-сигурният вариант е да се обърнете към МВР и да представите документа за плащане. Не е препоръчително автоматично да плащате повторно една и съща глоба само защото тя все още се визуализира.

Най-бързият начин за проверка

Ако се питате „Имам ли глоба от КАТ?“, започнете от официалния портал на МВР. Справката може да се направи дистанционно, а при установено задължение системата предоставя и възможност за неговото плащане.

Добра практика е периодично да правите проверка, особено ако често пътувате или имате съмнение за заснето нарушение.