МЗ: Лечението на пациент не може да зависи от намирането на кръводарители

Здравното министерство признава недостига на кръв и подготвя общ механизъм с болниците и центровете по трансфузионна хематология

Пациентите и техните семейства не трябва да носят отговорността за осигуряването на необходимата кръв за лечение. Това заявиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) в уточнение по повод недостига на кръв и кръвни съставки в страната.

От ведомството подчертават, че не отричат проблема и практическите затруднения, пред които са изправени лечебните заведения. При ограничени запаси болниците често призовават близките на пациенти с предстоящи планови операции да съдействат за намирането на доброволни кръводарители.

Според МЗ обаче трябва да има ясна граница между доброволния призив за помощ и превръщането на намирането на дарители в задължително условие за лечение.

При спешност липсата на дарители не може да забавя лечението

Министерството е категорично, че при спешни състояния отказът или забавянето на медицинска помощ заради неосигурени кръводарители е недопустимо.

При плановите операции лечебните заведения имат възможност предварително да преценят необходимите количества кръв и медицинския риск. В същото време дори при предварително планирана интервенция може да възникне непредвидена необходимост от кръвопреливане.

Затова, според здравното ведомство, системният проблем с недостига не може да бъде решаван единствено чрез призиви към семействата на пациентите.

МЗ признава: Административна забрана няма да увеличи запасите

От Министерството споделят позицията на болничните организации, че само административно указание няма да доведе до повече кръв в кръвните центрове.

Затова предстои работна среща с болничните асоциации, Националния център по трансфузионна хематология и регионалните центрове. Целта е да бъдат разработени обща стратегия и конкретен механизъм за действие при недостиг.

Преди срещата МЗ ще изиска актуални данни за наличните количества кръв и кръвни съставки, потреблението и нуждите на болниците, възможностите за преразпределение между регионите, най-дефицитните кръвни групи и периоди, както и капацитета за организиране на мобилни и извънредни кампании за кръводаряване.

Ще се разработят правила при недостиг на кръв

На базата на събраната информация трябва да бъдат договорени ясни правила за действие при недостиг, така че да бъде гарантирано обезпечаването както на спешната, така и на плановата медицинска дейност.

Предвижда се и по-добра координация между лечебните заведения и структурите по трансфузионна хематология.

От МЗ подчертават, че целта не е проблемът да бъде прикрит чрез административна забрана или болниците да бъдат оставени сами да търсят решение.

Търсеният модел трябва едновременно да гарантира необходимите количества кръв за лечебните заведения, да насърчава устойчиво доброволното кръводаряване и най-вече достъпът до медицинска помощ да не зависи от това дали семейството на пациента е успяло да намери кръводарители.