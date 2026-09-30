Страната отчете последните 59 етапа и цели по Плана за възстановяване и устойчивост, а Европейската комисия трябва да оцени искането до два месеца

България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). То е на стойност 1,823 млрд. евро, съобщиха на 30 септември 2026 г.

С подаването му страната финализира изпълнението на Плана, като отчита последните 59 етапа и цели, свързани с ключови реформи и инвестиции.

Сред тях са конструирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряването на системата за обществени поръчки и мерки за повишаване качеството на ВиК услугите.

Над 2000 STEM лаборатории и модернизирани образователни институции

Сред отчетените инвестиции е изграждането на материалната база за цялостна STEM среда в страната. Създадени са Националният STEM център, три регионални центъра и над 2000 STEM лаборатории в действащи държавни и общински училища.

Модернизирани са и над 174 образователни институции, включително университетски кампуси, професионални училища и ученически общежития. Изградени са и нови детски градини и училища.

Инвестиции в болници и социални услуги

Оборудване е закупено за над 50 болници, сред които онкологични и педиатрични структури. Изградени са центрове за мозъчно-съдови заболявания, а 25 психиатрични заведения в страната са реновирани.

Оборудвани са и 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги.

Близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за хора с увреждания са обновени, а над 2000 помощни средства са предоставени на хора с трайни увреждания.

Нови влакове и метростанции

Сред инвестициите в транспорта са 32 електрически мотрисни влака, предназначени за подобряване на железопътните услуги.

В София са изградени три нови метростанции, а за метрото са закупени осем нови мотриси.

Същевременно над 600 000 души в недостатъчно обслужвани райони, включително селски и слабо населени места, са получили достъп до интернет мрежи с много голям капацитет.

Инвестиции в енергийна ефективност и ВЕИ

Значителна част от изпълнението на НПВУ е свързана с енергетиката и енергийната ефективност.

Реализирани са мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, както и на над 500 нежилищни и търговски сгради. Обновено е уличното осветление в над 100 общини.

Към електроенергийната мрежа са свързани батерии с капацитет над 5000 MWh, а близо 1500 MW възобновяеми енергийни мощности с батерии са присъединени към системата.

ЕК ще оцени искането до два месеца

След подаването на петото искане предстои Европейската комисия да извърши оценка в срок до два месеца.

При положителна оценка България ще може да получи заявените 1,823 млрд. евро, с което ще бъде завършен финансовият етап по изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.