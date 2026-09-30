Турнири, състезания и демонстрации в повече от десет вида спорт са част от събитията около 5 октомври

Стара Загора посреща празника на града – 5 октомври, с богата спортна програма, която ще продължи през целия месец. В събитията ще участват деца, младежи, професионални спортисти и ветерани от България и чужбина.

Календарът включва футбол, волейбол, плуване, лека атлетика, колоездене, спортна гимнастика, тенис, карате, спортна стрелба, бридж, ориентиране и редица други дисциплини.

Сред първите прояви е демонстрация на способностите на Въоръжените сили на 1 октомври в парк „Артилерийски“. От 1 до 3 октомври спортна зала „Иван Вазов“ ще бъде домакин на международен турнир по волейбол за мъже.

Спортен уикенд за празника на Стара Загора

Особено наситена е програмата между 3 и 5 октомври. Предвидени са авиационен празник, детски футболен турнир „Купа Стара Загора“, кръг от Държавното първенство по силов многобой, благотворителен турнир по дартс, ретро парад на автомобили, народни борби и турнир по тенис.

На 4 октомври ще се проведат турнирът по спортна гимнастика „Бързи, смели, сръчни“, състезанието по колоездене и бягане „Въстаниците на Стара Загора“, лекоатлетическата лига GO KIDS и Националният турнир по адаптирано плуване.

Състезанията продължават през целия октомври

След празничния уикенд спортният календар продължава с Балканиада и международен фестивал по спортен бридж от 7 до 11 октомври, турнир по спортна стрелба „5-ти октомври“, Балканиада по футбол за ветерани и Stara Zagora Open.

На 10 октомври ще се проведе и A3 Ultra Trail RUN&XCM Cycling, а ден по-късно са турнирът по лека атлетика „Берое“ и шосейният маратон „Бревет Каваклийка“.

На 17 и 18 октомври програмата включва състезанието по спортно ориентиране „Купа Сърнена гора“, турнир по минифутбол за глухи и плувния турнир „Берое“. На 17 октомври ще се проведе и турнирът по карате киокушин „Купа Стара Загора“.

Месецът ще завърши с две големи спортни прояви. Между 21 и 25 октомври Спортна зала „Стара Загора“ ще бъде домакин на Държавното първенство по художествена гимнастика, категория Б, а от 23 до 25 октомври в покрития плувен басейн ще се проведе турнирът по плуване „Руси Русев“.

Богатата програма превръща октомври в истински месец на спорта в Стара Загора, като голяма част от събитията са посветени на празника на града – 5 октомври.