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България

„България посреща цар Самуил“ на 3 октомври в центъра на София

Недялко Тенев

Събитието ще започне в 12:30 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“

Събитието „България посреща цар Самуил“ ще се проведе на 3 октомври 2026 г. в центъра на София.

Началото е обявено за 12:30 часа, а мястото е площад „Княз Александър I Батенберг“.

Събитието идва на фона на обявеното споразумение между България и Гърция за връщането в България на тленните останки, свързвани с цар Самуил.

Дата: 3 октомври 2026 г.
Час: 12:30 ч.
Място: площад „Княз Александър I Батенберг“, София

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