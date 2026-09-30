Събитието ще започне в 12:30 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“

Събитието „България посреща цар Самуил“ ще се проведе на 3 октомври 2026 г. в центъра на София.

Началото е обявено за 12:30 часа, а мястото е площад „Княз Александър I Батенберг“.

Събитието идва на фона на обявеното споразумение между България и Гърция за връщането в България на тленните останки, свързвани с цар Самуил.

Дата: 3 октомври 2026 г.

Час: 12:30 ч.

Място: площад „Княз Александър I Батенберг“, София