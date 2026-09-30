Младежки подкаст, фолклор в Испания, нови носии и среща между поколенията са сред одобрените инициативи

Пет проекта са предложени за финансиране във втората конкурсна сесия на Програма „Култура“ на Община Разград за 2026 г. Експертната комисия е разгледала всички постъпили предложения и е препоръчала те да получат общо 6373,76 евро.

Сред инициативите е конкурсът за младежки подкаст „Гласът на младите“, който ще се проведе за втора поредна година. Проектът на „ДМА МВ“ ЕООД дава възможност на младите хора да създават собствено съдържание и да поставят важни за тях теми. Предложеното финансиране е 1278,20 евро.

Подкрепа в същия размер е предвидена и за Балетната школа при НЧ „Развитие 1869“ – Разград. Средствата ще подпомогнат участието на младите танцьори във фестивала „Боровец танцува“, който ще се проведе от 13 до 15 ноември 2026 г.

Български фолклор ще бъде представен в Испания

НЧ „Бузлуджа 2010“ – Разград кандидатства за закупуването на женски варненски носии и допълнителни елементи към тях. За проекта са предложени 1287 евро, с които ще продължи обновяването на сценичния гардероб на читалището.

Фолклорната певческа група „Здравец“ при НЧ „Слънчев лъч 1902“ в село Островче ще има възможност да представи местните фолклорни традиции пред публика в Испания. Групата планира участие във фестивала „ХОРО – големият кръг на българите“, като предложената финансова подкрепа е 1278,20 евро.

Училище ще събира различни поколения

Сред избраните инициативи е и проектът „Истории, които ни свързват – културно пространство за среща на поколенията“ на ОУ „Д-р Петър Берон“ в село Осенец.

Идеята е училището да се превърне в пространство за среща между поколенията, където личните истории, знанията и паметта на местната общност да бъдат предавани на децата. За реализацията му са предложени 1252,16 евро.

Петте проекта попадат в направленията „Нови културни инициативи“, „Фестивали и значими събития“ и „Мобилност“.

Предложенията на експертната комисия предстои да бъдат утвърдени от кмета на Община Разград. След това ще може да започне сключването на договори с одобрените организации.