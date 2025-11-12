33 научни доклада ще бъдат представени на международната конференция за 75-та годишнина от Европейската конвенция за правата на човека

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира конференция с международно участие по повод 75-та годишнина от подписването на Европейската конвенция за правата на човека.

В нея ще се включат изтъкнати учени, юристи, преподаватели и докторанти от Великобритания, Испания и България. Програмата на конференцията включва пет тематични панела.

Съдията в Европейския съд по правата на човека проф. д-р Диана Ковачева ще даде старт на научния форум с доклада си „75 години Европейска конвенция за правата на човека – триумф на юридическия хуманизъм“. След нея Майкъл Уайн, който е член на Британската комисия и Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа ще разгледа темата за защита правата на евреите от ЕКПЧ. С Протокол 12 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи между 50-та и 75-та годишнина на ЕКПЧ ще запознае участниците във форума проф. д-р Надежда Йонкова от Института за държавата и правото. Доц. д-р Тони Димов и доц. д-р Манол Станин ще представят анализи за развитието и значимостта на Конвенцията в контекста на съвременното право. Модератор на първия панел ще е директорът на Института проф. д-р Ирена Илиева.

Във втория панел ще бъдат обсъдени актуални проблеми на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, включително рискът от лошо третиране при депортиране и екстрадиция, правото на собственост и свободата на сдружаване. Проф. д-р Ирена Илиева ще разгледа рискът от лошо третиране при депортиране и екстрадиция в съдебната практика на ЕСПЧ относно борбата срещу тероризма. Доклади ще представят проф. д.н. Дарина Зиновиева, доц. д-р Паунита Петрова, д-р Петя Найденова-Андреева, доц. д-р Атанас Владиков, както и млади изследователи от ИДП, Пловдивския и Югозападния университет.

В третия панел специален гост ще бъде проф. Йоланда Гамарра Чопо от Университета в Сарагоса в Испания. Нейната презентация „The ECHR, the Rule of Law, and European Constitutionalism: A Critical Study“ ще разгледа ролята на Конвенцията в развитието на европейския конституционализъм. След това темата за технологиите и правата на човека ще бъде засегната от гл. ас. д-р Георги Бакьов, който ще представи HUDERIA като инструмент за оценка на въздействието на изкуствения интелект върху човешките права.

Четвъртият панел ще бъде посветен на въпросите на личния и семеен живот, както и на минималната възраст за наказателна отговорност. Доклади ще представят доц. д-р Ева Касева, доц. д-р Михаил Малчев, доц. д-р Гергана Гозанска и гл. ас. д-р Десимира Юрукова, които ще анализират практиката на Европейския съд по делата, които се отнасят до произхода, брака и защитата на личното достойнство. Заключителният панел ще акцентира върху правото на достъп до правосъдие, принципа на независимост на съдебната власт и пропорционалността като основен принцип при ограничаване на правата. Сред участниците в него са доц. д-р Петър Бончовски, гл. ас. д-р Ралица Войнова, както и докторанти от ИДП и СУ „Климент Охридски“. Младите изследователи ще представят свои проучвания върху прякото приложение на ЕКПЧ, достъпа до обществена информация и защитата от произвол при полицейската регистрация.

„Днес повече от всякога сме свидетели на това, че защитата на човешките права не е даденост, а постоянен ангажимент. Европейската конвенция за правата на човека остава морален и правен компас за страните от нашия континент“, сподели проф. Ирена Илиева в навечерието на форума.

Конференцията ще събере представители на академичната общност от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, от Института за държавата и правото към БАН, на съдебната власт, институции и дипломати, за да обсъдят значението на Европейската конвенция 75 години след нейното подписване. Форумът ще се проведе на 13 ноември 2025 г. от 10 часа в Големия салон на БАН „Проф. М. Дринов“.

