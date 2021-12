Комуникационните кризи в България – преглед на 2021 г. и очаквания за 2022 г.

Центърът за анализи и кризисни комуникации публикува днес своя Годишен преглед на комуникационните кризи за отминалата 2021 г. и прогноза за възможните комуникационни рискове през 2022 г.

В него са посочени шест най-отличителни комуникационни кризи, случили се през изминалата година и шест очаквания за рискове, които може да се превърнат в кризи за 2022 г.

Посочените като най-големи комуникационни кризи за 2021 г. са:

Комуникацията на ползата от ваксините

Комуникацията на Зеления сертификат

Комуникациите на политическите сили

Комуникационната реакция на бившите управляващи

Фалшиви новини и конспиративни теории

Комуникационното поведение на Прокуратурата на Република България

Шестте комуникационни предизвикателства, които имат потенциал да се развият в кризи през 2022 г. са:

Поведението на управляващата коалиция

Ваксината срещу COVID-19 и информационната кампания

Проблемите през последните 12 години

Кризата в здравната система и в администрацията

Имиджът на България в ЕС

Фалшиви новини и конспиративни теории

За пореден път се отбелязва неразбирането или тоталното неглижиране от страна на политици и представители на администрацията на всякакви нива на важността и смисъла на комуникационните политики в съвременния свят. Което води до усилване на кризите и ненавременно справяне с тях. Защото липсата на комуникация често ражда чудовища.

Пълният текст на Годишния преглед може да намерите приложено.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

За Центъра за анализ и кризисни комуникации

Центърът за анализи и кризисни комуникации е създаден през месец септември 2018 г. от доц. д-р Александър Христов, Любомир Аламанов и Даниел Киряков. Центърът има за цел създаване на анализи и прогнози за комуникационни кризи, оценка на потенциалните комуникационни рискове, препоръки за създаване на процедури по превенция и реакция в случай на криза.

За създателите на Центъра за анализ и кризисни комуникации

Доц. д-р Александър Христов е управляващ директор на Параграф 42 – ПР агенция, профилирана в измерването и оценката на ефективността в комуникациите. Редовен преподавател е в УНСС, води курсове по ПР и в НБУ. В момента е и Заместник-председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), а през периода 2011 – 2013 г. е Председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО). С ПР се занимава от близо 20 години. Бил е журналист, заемал е мениджърски позиции маркетингови и комуникационни звена във финансови институции, управлявал е комуникационни проекти на клиенти от различни браншове като акаунт директор в ПР агенция Сивитас България. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и е защитил докторска дисертация по тема, свързана с негативните въздействия на рекламата. Автор е на четири книги и над 80 публикации в наши и чужди издания.

Любомир Аламанов работи в сферата на комуникациите повече от 20 години. За този период той е ръководил проекти за Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Lidl, Beiersdorf, Nestle, Siemens и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. През 2016 г. е посочен за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в сферата на Community Relations, а една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News го включи в своя ежегоден списък с професионалисти-иноватори, допринесли изключително за развитието на ПР професията – 50 Game-Changers of PR for 2017. The Holmes Report го посочи в престижния списък Innovator 25 EMEA 2018. А най-голямата световна организация на ПР-агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO) го номинира четири години поред за PR Leader за целия свят в престижните Global Awards 2018, 2019, 2020, 2021. PR News го номинира за CEO of the Year 2019. Включен е в списъка PR People of the Year 2020. Агенцията му, Sitemedia Consultancy става Агенция на годината за цял свят на няколко световни форума. Един от създателите на Българската асоциация на ПР агенциите и неин пръв председател.

Даниел Киряков, PMP в момента е мениджър „Комуникации и връзки с институциите“ на Американска търговска камара в България, която наброява над 300 членове. Той е експерт по комуникации, корпоративна социална отговорност и връзки с институциите с над 16 г. опит, който е натрупал в сектор „Енергетика“ (компаниите-собственици на ТЕЦ „Марица-изток 3“ – Enel и ContourGlobal), в минната индустрия (Българска минно-геоложка камара) и в Американската камара. Член е на БДВО и EACD, бил е член и председател на Етичната комисия към БДВО (2016 – 2020), член е на мрежата на Фондация „Allianz Kulturstiftung”, доброволец към Фондация because – в помощ на благотворителността.