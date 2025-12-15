Мъж изхвърли 5 кубика автомобилни гуми в землището на с. Оряховица



Сред нарушенията на общинските наредби в Стара Загора са търговия без разрешение, просия и хранене на бездомни котки със суров животински продукт

18 нарушения на нормативни документи установиха за периода от 8-ми до 14-и декември 2025 г. проверяващите екипи на Община Стара Загора. Те са съставени от служители в Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“, чиято задача е осъществяването на контрола.

Както почти всяка седмица, са хванати неизрядни водачи на индивидуални електрически превозни средства. Трима собственици на тротинетки са нарушили правилата на чл. 80а от Закона за движение по пътищата, които указват къде и по какъв начин може да се движат.

Чл. 17 от Наредбата за обществения ред забранява завземането под какъвто и да е предлог на сектори или части от общинска земя. На тротоара на ул. „Парчевич“ в Стара Загора са били разположени кашони, а върху тях – пакетирани комплекти със спално бельо. Човекът е търгувал без разрешение и без да се снабди с необходимите документи.

Отново Наредбата за обществения ред, но чл. 18, е бил нарушен с действия и прояви, които замърсяват публични пространства. Пет са случаите, регистрирани през миналата седмица.

Законът за управление на отпадъците – чл. 133 (1), също е бил пренебрегнат. В землището на с. Оряховица мъж е разтоварил от син микробус около 5 кубика стари автомобилни гуми, излезли от употреба ( на първата снимка ). Законовият текст предвижда глоба между 300 и 1000 лв. за физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места.

Двама души са се опитали да се възползват от добросърдечието на минувачите, като измолят от тях милостиня. Отново Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора (чл. 11) забранява просията на обществени места.

Възрастна жена се е опитала да нахрани безстопанствени котки със сурови животински продукти в южната част на парк „Зеленият клин“ в Стара Загора ( на втората снимка ). Наредбата за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни забранява подобни действия – чл. 13 (3).

Санкция ще бъде наложена и за поставянето на обяви и рекламни материали извън определените за целта места. Според гласуваната от Общинския съвет на Стара Загора наредба, никакви афиши, плакати, реклами и некролози не може да се лепят по стените на сгради, дърветата и стълбовете за уличното осветление.

През втората декемврийска седмица наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лв. са 499 броя.

