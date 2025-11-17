Петър Волгин от Сочи: Русия също е европейска държава, в продължение на векове е била неразривна част от европейската култура

Петър Волгин беше част от делегацията на „Възраждане“, водена от Костадин Костадинов, която посети Сочи и участва във Форума „БРИКС и сътрудничеството в Европа през предизвикателства“, който се провежда от 13 до 16 ноември.

На форума Петър Волгин, участва с реч в един от панелите.

„Европа е изпаднала в изключително дълбока криза. И тук нямам предвид само тежките икономически проблеми, повишаването на цените, спадането на доходите на населението, безконтролната миграция. Кризата, която ще има най-големи последици за бъдещето ни, е духовната криза. През последните няколко десетилетия Европа доброволно се отказа от най-големите постижения на нашата цивилизация. Отдавна не се говори за християнското наследство, за духа на свободомислие, за оригиналността на мисълта. В повечето европейски страни господства валидността на единствената гледна точка, постиженията от миналото са забравени, а най-големият „принос“ в развитието на мисълта са дискусиите около ЛГБТ философията.

И тъкмо тук е ролята на Русия. В руската държава продължава да съществува всичко онова, от което Европейският съюз се отказа. Там са живи уважението към традициите, към културното наследство. Традиционното семейство не е обект на подигравки и на никого не му хрумва разпалено да обяснява как съществували 32 пола. В Русия е запазено тъкмо онова, което някога присъстваше в Европа, а днес го няма на европейската сцена – интелектуалното любопитство, уважението към миналото и свободният разговор за бъдещето. Оказва се, че именно Русия е в състояние да помогне на европейските страни да се освободят от капана на духовната нищета. Нека не забравяме, че Русия също е европейска държава, че в продължение на векове е била неразривна част от европейската култура. Заради възраждането на Европа това сътрудничества задължително трябва да бъде възстановено.“, каза Петър Волгин на международния форум.

Facebook

Twitter



Shares