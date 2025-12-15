Коледари от ДГ „Арабела“ и филиал „Незабравка“ гостуваха в Областна администрация Видин

В навечерието на коледно-новогодишните празници днес, в Конферентния център, ръководството и служителите на Областна администрация Видин посрещнаха коледарската група, водена от преподаватели и директора на детското заведение г-жа Станислава Иличова. Децата пресъздадоха обичая коледуване, като изпълниха песни и наричания за здраве и благополучие през новата 2026 година.

„Изказвам благодарност към учителите за това, че ежедневно превръщат грижата за децата в своя професия, като възпитават у тях отношение към православните български традиции и ценните за нашето общество християнски добродетели. Вярвам, че когато средата е подкрепяща и красива, тя се превръща в стабилна основа за смелите детски мечти“, каза в приветствието си към гостите областният управител на област Видин г-жа Ани Арутюнян.

С думи на благодарност към гостите се обърна и заместник областният управител г-жа Ирена Николова.

Домакините изпратиха малките коледари с пълни торбички с гевреци и лакомства, а те от своя страна изказаха признателност за гостоприемното посрещане и си тръгнаха заредени с усмивки и удовлетворение, както и с обещание за нови срещи.

