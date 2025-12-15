Над половин тон стотинки предаде Разград за извънредното събиране на кампанията „Аз вярвам и помагам“

Община Разград активно се включи в извънредното събиране на стотинки в помощ на децата на България, организирано от кампанията „Аз вярвам и помагам“.

В събота във Варна координаторите на кампанията за региона Дочка и Свилен Иванови предадоха събраните през последните месеци 576 кг стотинки, събрани в 38 туби от по 5 л.

Те връчиха на организаторите на събитието Владислав Николов и Антония Антонова и ваучера от 3000 лв., събрани по време на концерта с кауза на детските градини от община Разград „Усмивки за Коледа“.

Организаторите на кампанията изтъкнаха, че община Разград е сред общините с най-много дарения за благородната кауза. Припомняме, че със събраните от пластмасови капачки и монети средства се използват за закупуване на детски линейки и други каузи, свързани с детското здравеопазване.

Facebook

Twitter



Shares