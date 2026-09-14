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Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Хайнан, над 42 000 души са евакуирани

Иван Златанов

Властите в южната китайска провинция Хайнан предприеха бързи действия за евакуацията на над 42 000 души от рискови райони, след като проливни дъждове обхванаха острова и предизвикаха наводнения.

Проливните валежи, причинени от съчетанието на тропическа депресия и студен въздух, обхванаха острова от петък, като в 24 селища в шест града и окръга количеството на валежите надхвърли 300 мм.

В неделя провинцията повиши нивото на аварийната реакция при наводнения до II степен. До понеделник планинският град Уъджъшан, където количеството на валежите за три дни достигна близо 500 мм, и съседният окръг Баотин, където във всяко от осем селища са отчетени над 300 мм валежи, повишиха реакцията до I степен – най-високото ниво в четиристепенната система на Китай.

В Уъджъшан, разположен във вътрешността на планинския островен район, страничните улици край основната пътна артерия все още бяха под вода в понеделник сутринта. С отслабването на дъжда водата постепенно се оттече, оставяйки по пътищата кал и наноси, а няколко автомобила, спрели в дълбоките води, останаха блокирани.

Заради планинския релеф на града свлачищата и срутванията са чести. Пътната полиция засили патрулите и контрола по пътищата, служители на местната власт разчистват запушени отводнителни шахти, а върху шахтите са поставени предупредителни обозначения, за да бъдат предпазени пешеходците. Седем пътя все още са сериозно наводнени, а спасителните дейности продължават.

В съседния автономен окръг Баотин Ли и Мяо паднали дървета блокираха участък от национален път в понеделник сутринта, докато множество свлачища прекъснаха туристическия път през Националния парк на тропическите гори на Хайнан.

Спасителни екипи от местното опълчение и пътни служители разчистиха отломките и обезопасиха засегнатите участъци, след което и двата пътя бяха отворени отново. Окръгът обяви червена тревога – най-високото ниво – за свлачища и други геоложки бедствия, предизвикани от валежите, в четири населени места и призова за засилено наблюдение на рисковите зони.

В целия остров шест града и окръга разпоредиха затваряне на училищата, осем временно затвориха някои туристически атракции, а по засегнатите пътища са въведени ограничения на движението.

Уъджъшан предприе още по-строги мерки, като преустанови занятията, работата, търговската дейност, производството и обществения транспорт в целия град и затвори всички туристически обекти. Мерките ще бъдат отменени в зависимост от метеорологичните условия.

Крайбрежни туристически зони в курортния град Саня и съседни райони също бяха затворени, а фериботните услуги за пътници бяха преустановени. Пожарникарски и спасителни екипи бяха предварително разположени на ключови места, като в най-тежко засегнатите източни окръзи беше изпратена отводнителна техника. Електроразпределителните и телекомуникационните власти подготвиха резерви от материали за аварийни ремонти.

Към понеделник сутринта 238-те малки и средни язовира в провинцията изпускаха водата нормално, 16 ниско разположени моста бяха залети, а не бяха регистрирани случаи на геоложки бедствия.

Властите заявиха, че следят отблизо количеството на валежите и водните нива, като същевременно управляват работата на язовирите.

Придружаващо видео:

Източник: CCTVPlus

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