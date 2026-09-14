Русе засилва мерките срещу наркотрафика, киберпрестъпленията и нарушенията на пътя

Областното ръководство и новият директор на ОДМВР – Русе обсъдиха сигурността в региона, превенцията на престъпността и по-тясното сътрудничество с румънските власти

Актуални въпроси, свързани с обществения ред и сигурността в Русенска област, обсъдиха областният управител проф. Любомир Владимиров, заместникът му д-р Валери Йорданов и новоназначеният директор на ОДМВР – Русе старши комисар Петър Ванев.

Основен акцент в разговорите беше поставен върху превенцията и своевременната реакция при възникване на рискови ситуации. Старши комисар Ванев представи част от основните приоритети на ръководената от него дирекция.

Сред тях са противодействието на наркотрафика и разпространението на наркотици, както и провеждането на редовни кампании за превенция на домашното насилие и киберпрестъпленията.

„Сигурността е резултат от общите усилия на всички институции. Затова е важно да поддържаме постоянен диалог и да реагираме навреме при възникването на проблеми“, подчерта областният управител проф. Любомир Владимиров.

Предвижда се и задълбочаване на сътрудничеството между българските и румънските власти, включително чрез съвместни патрули и проверки.

Засилен контрол по пътищата

Особено внимание ще бъде отделено на пътната безопасност и засилването на полицейското присъствие по пътищата в областта.

От началото на 2026 г. до края на август в Русенско са регистрирани 244 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 13 души, а 311 са били ранени.

За същия период са съставени общо 49 723 акта, фишове и електронни фишове за нарушения на правилата за движение.

Обсъжда се също закупуването на специализирана апаратура за полицията в Русе, чрез която да може да се измерва точно нивото на шума, излъчван от моторни превозни средства.

Срещата е част от усилията за подобряване на координацията между институциите и намиране на практически решения за повишаване на сигурността и обществения ред в Русенска област.