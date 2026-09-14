Казахстан се стреми да задълбочи икономическите си връзки с Южна Корея отвъд автомобилния сектор, като включи високотехнологични и ключови минерали

Казахстан се стреми да разшири икономическото сътрудничество с Южна Корея отвъд автомобилната индустрия, като обхване изкуствения интелект (ИИ), критичните минерали и други напреднали сектори, заяви в понеделник казахстанският министър-председател.

Министърът на външните работи на Казахстан Мухтар Тилеуберди направи това заявление в писмено интервю за информационна агенция Йонхап, тъй като президентът Касим-Жомарт Токаев е планирал да посети Южна Корея за първата среща на върха между Южна Корея и Централна Азия тази седмица.

Първата многостранна среща на върха ще се проведе в Сеул в сряда, като ще събере лидерите на Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан, за да обсъдят сътрудничеството в области като критични минерали, енергия и диверсификация на веригите за доставки.

На тази снимка, предоставена от посолството на Казахстан в Южна Корея, е показан министърът на външните работи на Казахстан Мухтар Тилеуберди. (СНИМКАТА НЕ Е ЗА ПРОДАЖБА) (Йонхап)

„Предстоящото държавно посещение е особено важно, защото отношенията между Казахстан и Корея вече се основават на солидна икономическа и инвестиционна основа и сега имаме възможност да издигнем сътрудничеството си на по-високо ниво“, каза Тилеуберди.

„Корея и Централна Азия имат допълващи се икономически предимства. Корея разполага с напреднали технологии, индустриален опит и капитал. Централна Азия има значителни природни ресурси, енергиен капацитет, развиващи се пазари и важно географско положение“, добави той.

Двустранната търговия достигна 3,17 милиарда щатски долара през 2025 г., като стотици южнокорейски компании оперират в Казахстан, включително Hyundai Motor Co., Kia Corp., Samsung Electronics Co. и Doosan.

Корейските инвестиции са се превърнали във фабрики, работни места, местно производство и трансфер на технологии, като операциите на Hyundai и Kia служат като ярки примери. Hyundai управлява завод за производство на автомобили в Алмати, докато Kia е открила голям производствен завод в Костанай.

Но Казахстан разглежда автомобилната индустрия като модел за по-широко индустриално сътрудничество.

„Двете ни страни в момента работят по 46 проекта за индустриално сътрудничество на обща стойност около 4 милиарда долара, обхващащи автомобилното производство, машиностроенето, металургията, електрониката и други сектори“, каза Тилеуберди.

„Това е моделът, който бихме искали да разширим: корейски технологии и инвестиции, съчетани с производство, местни доставчици и квалифициран персонал в Казахстан“, добави той.

Тилеуберди определи изкуствения интелект и инфраструктурата за данни като обещаващи области за нови съвместни проекти, заявявайки, че разширяващият се капацитет на Казахстан за изчислителни технологии и центрове за данни може да създаде възможности за корейските компании в области като центрове за данни, енергийна инфраструктура и технологии за охлаждане.

Критично важните минерали са друг приоритет, тъй като страната разполага със значителни запаси от уран, мед, хром, цинк и други минерали, необходими на съвременните индустрии.

„Нашият приоритет обаче не е просто износът на суровини. Ние сме заинтересовани от преработка, производство с по-висока добавена стойност и интеграция в корейските индустриални вериги за доставки, включително батерии, електроника и други високотехнологични сектори“, каза министърът.

Тази архивна снимка, направена на 12 юли 2022 г., показва производствена линия в завода на Hyundai Trans Kazakhstan. (Yonhap)

Тилеуберди също така подчерта географското положение на Казахстан като предимство за корейските компании, които се стремят да диверсифицират веригите си за доставки. Казахстан, най-голямата икономика в Централна Азия, е разположена по ключови търговски пътища, свързващи Азия и Европа, и инвестира в железопътни линии и Транскаспийския транспортен коридор.

„За корейските компании стойността на Казахстан се крие в комбинацията от размер на пазара, индустриален капацитет, ресурси и география“, каза той.

Тилеуберди заяви, че предстоящата среща на върха трябва да се съсредоточи върху конкретното изпълнение, а не просто върху поставянето на общи цели.

„Практическата стойност на срещата на върха следователно трябва да се измерва с това, което ще последва след нея. Бихме искали да видим конкретни проекти, ясно определени партньори, подходящи механизми за финансиране и реалистични срокове за изпълнение“, подчерта той.

Министърът също така подчерта, че двустранните отношения имат „човешка основа, която далеч надхвърля икономиката“, която според него „осигурява доверието, върху което се изграждат дългосрочните отношения между двете ни страни“.

Корейците живеят в Казахстан от близо девет десетилетия и са допринесли за науката, културата, бизнеса и обществения живот, каза той. Следващата година ще се отбележи 90-годишнината от преселването на корейците в Централна Азия през 1937 г.

Наследството на корейския борец за независимост Хонг Бом-до (1868-1943), който прекарва последните си години в Казахстан, остава „мощен символ“, свързващ двата народа, каза министърът.

Тилеуберди има и лична връзка с Южна Корея. Той е учил в университета Йонсей в Сеул и е служил като млад казахстански дипломат в посолството на страната си в Сеул през 90-те години на миналия век.

„Също така е дълбоко удовлетворяващо да видим колко напред са стигнали отношенията между Казахстан и Корея от онези ранни години на нашите дипломатически отношения“, каза той.

Южна Корея и Казахстан установиха дипломатически отношения през 1992 г. и надградиха връзките си до стратегическо партньорство през 2009 г.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев (втори отдясно), посрещнат от южнокорейския вицепремиер и министър на науката и информационните и комуникационните технологии Бе Кьон-хун (отдясно), пристига във военновъздушната база в Сеул в Сонгнам, южно от Сеул, на 14 септември 2026 г., за да участва в първата среща на върха между Южна Корея и Централна Азия. (Йонхап)