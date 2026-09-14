Световно известното индонезийско кафе беше представено на фестивала „Good Coffee Festival”
Автентични вкусове, българско оборудване и професионална експертиза събраха Индонезия и България на едно място
Посолството на Индонезия, заедно с combina sab и In the flow specialty coffee, взе участие във фестивала „Good Coffee Festival”, който се проведе от 11 до 13 септември на пилоните на НДК. Щандът, открит от Нейно Превъзходителство Листиана Оперананта, предлагаше разнообразни топли и студени напитки, както и редица други изкушения.
Участието на Индонезия във фестивала беше осъществено съвместно с българския бранд за кафе машини combina sab, който предоставил различно оборудване – кафе машини, преси и мелачки, произведени в България. Рецептите, вкусовите настройки и приготвянето бяха дело на специалистите от In the flow, които с професионализъм превръщаха всяка чаша кафе във вкусово пътешествие.
Подборът на правилните зърна за определена напитка е ключов. Поради тази причина Индонезия и noozkaf coffee Indonesia бяха осигурили висококачествено кафе за фестивала. Индонезийското кафе е популярно по цял свят, като различните региони на държавата предлагат разнообразни вкусови профили. Всяка напитка включваше специална рецепта с предварително избрани зърна, като по този начин вкусът беше внимателно подбран, за да отговаря на очакваното изживяване.
Щандът на Индонезия, combina sab и In the flow на „Good Coffee Festival” не само предлагаше вкусни напитки, но и показа как две държави могат да си сътрудничат чрез съвместна работа и приятелство. Индонезийското кафе, смляно и приготвено на български кафе машини, демонстрира как два народа могат да работят заедно, да обменят знания и да е допълват със своите умения и експертиза.
Статия на Иван Златанов
World-famous Indonesian coffee was showcased at the „Good Coffee Festival“
Authentic flavors, Bulgarian equipment, and professional expertise brought Indonesia and Bulgaria together.
The Embassy of Indonesia, together with combina sab and In the flow specialty coffee, took part in the “Good Coffee Festival,” held from September 11 to 13 at the NDK (National Palace of Culture) in Sofia. The booth, opened by H.E. Listiana Operananta, offered a variety of hot and cold beverages, as well as a selection of other treats.
Indonesia’s participation in the festival was organized in cooperation with the Bulgarian coffee machine brand combina sab, which provided various types of equipment, including coffee machines, presses and grinders, all manufactured in Bulgaria. The recipes, flavor profiles and preparation were handled by specialists from In the flow, who professionally transformed each cup of coffee into a unique tasting experience.
Selecting the right beans for a particular beverage is essential. For this reason, Indonesia and noozkaf coffee Indonesia provided high-quality coffee for the festival. Indonesian coffee is popular around the world, with different regions of the country offering a wide variety of flavor profiles. Each beverage featured a special recipe using carefully selected beans, with the flavor profile thoughtfully crafted to deliver the intended experience.
The Indonesia, combina sab and In the flow booth at the “Good Coffee Festival” not only offered delicious beverages, but also demonstrated how two countries can cooperate through joint efforts and friendship. Indonesian coffee, ground and prepared using Bulgarian-made coffee machines, showed how two peoples can work together, exchange knowledge and experience, and complement each other through their skills and expertise.
Article by Ivan Zlatanov