Петролът отново поскъпна, а Тръмп заговори за споразумение с Иран

Според ирански медии американският президент отново е повдигнал темата за преговори с Техеран на фона на покачващите се цени на петрола

Цените на петрола отново се повишават, а американският президент Доналд Тръмп отново заговори за възможността за преговори и споразумение с Иран, се посочва в публикация на ирански медии.

Според информацията, при доближаването на цената на петрола до 110 долара, Тръмп е публикувал в Truth Social послание, свързано с постигането на договореност с Техеран.

Иранският източник твърди, че това е шестият случай, в който след ръст на цените на петрола на международните пазари американският президент публикува съдържание, свързано с преговори или евентуално споразумение с Иран.

Поскъпването на енергийните суровини оказва натиск и върху американския пазар на горива. В публикацията се посочва, че при петрол над 100 долара цената на дизеловото гориво в САЩ е достигнала 6,20 долара за галон.

Според цитирана информация на Reuters високите цени на дизела могат да засегнат различни сектори на американската икономика – от училищния транспорт до превоза на основни и стратегически стоки.