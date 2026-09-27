Станислав Стоянов: „Приветствах усилията на Пакистан за посредничество и търсене на дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран.“

Делегация от ЕС е на посещения в Пакистан. Част от нея е и евродепутатът от „Възраждане“ и председател на партия „Европа на суверените нации“ Станислав Стоянов.

„В рамките на посещението ни в Пакистан проведохме среща в Министерството на външните работи с изпълняващия длъжността външен секретар посланик Халил Хашми. Разговорът беше открит и съдържателен и обхвана отношенията между ЕС и Пакистан, режима GSP+, законодателните реформи в страната и последните развития в региона. Приветствах усилията на Пакистан за посредничество и търсене на дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран. В период на сериозно международно напрежение подобни дипломатически усилия са особено необходими. Това е подход, който и ние последователно отстояваме, основан на деескалация, диалог и търсене на мирни решения.“, заяви Станислав Стоянов