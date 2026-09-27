Средните дневни продажби в основните търговски обекти и ресторанти, наблюдавани от китайското Министерство на търговията, са се увеличили с 6.1% по време на тридневните празнични почивни дни за Празника на средата на есента спрямо съответния период по лунния календар през миналата година, съобщи министерството в неделя.

Посещаемостта на 78 търговски улици и търговски зони, наблюдавани от министерството, е нараснала с 6.4%, а приходите в тези обекти са се увеличили с 5.1%.

През първите два дни от празниците потребителите са се възползвали около 1.91 млн. пъти от програмата за замяна на стари стоки с нови, което е допринесло за продажби на стойност 11.53 млрд. юана, или около 1.72 млрд. щатски долара.

Интелигентните продукти са сред тези с най-значителен ръст в основните платформи за търговия на дребно. Продажбите на интелигентни носими устройства са скочили със 120%, а продажбите на роботи с въплътен изкуствен интелект, предназначени да взаимодействат с физическата среда около тях, са се увеличили с 93.1%. Продажбите на органични храни са нараснали с 36.3%, а тези на екипировка за спортове на открито – с 30.2%.

Министерството съобщи, че доставките на стоки от първа необходимост са били достатъчни, а цените като цяло са останали стабилни по време на празниците. Наличностите на 200 основни пазара за търговия на едро със селскостопанска продукция са били достатъчни, като цените на овнешкото месо и плодовете са останали почти без промяна спрямо нивата преди началото на празниците в четвъртък.

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Източник: CCTVPlus