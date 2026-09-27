Над 80 домашни любимци дефилираха в Русе – от пудели и хрътки до зайци и юрдечка

Парадът на домашните любимци събра десетки стопани и посетители в Парка на младежта, а най-добрите участници бяха отличени в пет категории

Кучета, котки, зайци и дори юрдечка се превърнаха в истинските звезди на Парка на младежта в Русе, където за втора поредна година се проведе Парадът на домашните любимци.

Събитието събра повече от 80 участници и множество посетители, дошли не само да подкрепят своите фаворити, но и да се включат в игрите, демонстрациите и забавленията от съпътстващата програма.

Инициативата беше организирана от Сдружение „НАПРЕД“ с подкрепата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

Официалното начало на празника даде заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова, а отличията на победителите бяха връчени от заместник-кмета Борислав Рачев.

„Грижата за домашния любимец учи на отговорност, внимание и отношение към другия. Подобни инициативи събират хората около любовта към животните и показват колко важни са те в ежедневието и семействата ни“, заяви Стефанова.

Поздравителен адрес до организаторите и участниците изпрати и областният управител проф. Любомир Владимиров. В него той определи парада като инициатива, която обединява различни поколения около ценности като отговорност, грижа, съпричастност и уважение към животните.

По думите му подобни прояви имат важно място в обществения живот, тъй като насърчават отговорното отношение към домашните любимци и допринасят за изграждането на по-хуманна и ангажирана обществена среда.

Кои станаха любимците на журито?

Участниците се състезаваха в пет категории, а изборът на победителите беше поверен на професионалисти, свързани с грижата за животните.

В категорията за котки първото място спечели британската котка Поли със собственик Лилия Личкова. Втора се класира персийската чинчила Джорджо на Габриела Кръстева, а третото място остана за Корделка на Любомир Недков.

Една от категориите, която привлече най-голямо внимание, беше тази за екзотични животни. Победител стана Пухчо – заек от породата „лъвска глава“, собственост на Красимир Кръстев. На второ място се нареди юрдечката Дъка на Мая Русанова, а третата позиция зае зайчето Папи на Виктория Йорданова.

При малките кучета журито присъди първото място на мини пудела Тоби на Владимир Стоянов. Втори стана кокер шпаньолът Монти на Анна Младенова, а трета се класира той пуделът Чара на Даная Попова.

В категорията за средни кучета победител беше италианската хрътка Данте на Албена. Второто място зае кокер шпаньолът Хера на Анатолий Гавазов, а трети стана кокер шпаньолът Ричи на Мелиса.

Сред големите кучета купата за първо място отиде при питбула Цезар на Михаил Андреев. След него се наредиха доберманът Акос на Татяна и кане корсото Мая на Ивайла.

Празник не само за победителите

Тази година журито беше съставено от хора с професионален опит в областта на грижата за домашните любимци – Деян Арабаджиев, собственик на зоомагазини „Дарси“, професионалния зоофризьор и собственик на Grooming Studio Gagi Галя Барбукова и Радомир Рачев, управляващ „Любимците“ – PetMall Русе.

Всички победители получиха купи от Сдружение „НАПРЕД“, а класиралите се на призови места бяха наградени и с подаръци от партньорите и спонсорите на инициативата. Организаторите бяха подготвили изненади и за много от останалите участници.

Парадът обаче не се изчерпа със състезателната програма.

През целия ден около сцената имаше игри, музика и различни демонстрации. Екипът на PetMall Русе организира занимания за посетителите и забавления на сцената, а Галя Барбукова показа техники, свързани с правилното поддържане на козината на домашните любимци.

Кремена Атанасова и „Косматковци“ подготвиха викторина с награди, а за музикалното настроение се погрижи Десислава Василева.

Сред партньорите на второто издание на Парада на домашните любимци бяха PetMall, зоомагазини „Дарси“, груминг салон „Косматковци“, Grooming Studio Gagi, Husse Bulgaria, Farmina Pet Foods и „Рофф“ – работилница за авторски изделия за кучета от водоустойчив биотан и естествена кожа.

Второто издание на инициативата превърна Парка на младежта в Русе в място за среща на десетки любители на животните и техните четириноги – а в някои случаи и пернати – приятели, като постави акцент не само върху забавлението, но и върху отговорната грижа за домашните любимци.