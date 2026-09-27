Костадинов от Шумен: Българското общество трябва да формулира новата си колективна цел

Днес Костадин Костадинов посети градовете Шумен и Нови пазар като част от предизборната си обиколка.

В Шумен посещението му започна от Паметника на загиналите във войните шуменци, където поднесе цветя и отдаде почит на загиналите за свободата на града. След това кандидатът за президент на “Възраждане” отиде на предизборния пункт, където се срещна с шуменци, за да поговорят за бъдещето на България. Костадинов подари на събеседниците си и учебник по “Родинознание” за 1-4 клас, на който е автор, а пред присъстващите журналисти каза, че е създал учебника, защото не е искал българските деца да учат подменената в настоящите учебници българска история.

“Историческото минало е важно не само, за да се гордеем, но и за да се поучим от него. Да запазим хубавото и да изхвърлим лошите политически практики от бъдещето на страната ни”, каза Костадинов и добави, че кампанията на “Възраждане” е под надслов “Различият избор”, защото той и кандидатът за вицепрезидент на “Възраждане” – Петър Волгин, ще водят различен разговор с избирателите. Разговор за бъдещето на България.

“България е най-старата национална държава в Европа, създателка на европейската цивилизация, и държава, която е създала свой собствен цивилизационен и културен модел, нещо, с което ние трябва да се гордеем. Създателка не на една, а на цели три азбуки, защото не трябва да забравяме, че на територията на нашата страна в един период паралелно се развиват както руническата азбука на прабългарите, глаголицата на Кирил и Методий и кирилицата, създадена от Климент Охридски, която се превръща в една от трите най-разпространени графични системи понастоящем. На нея пишат повече от 250 милиона души. Разбира се, всичко това касае само и единствено миналото. Ние обаче сме ориентирани към бъдещето – как да изградим така нашата страна, че един ден поколения българи да се гордеят с нея”. каза Костадинов пред журналистите.

Костадинов добави още, че вече десетилетия българската политика говори с едни и същи думи — „цивилизационен избор“, „евроатлантическа ориентация“. Създадени в едно друго време, днес те са изпразнени от смисъл. И докато политиците на миналото продължават да говорят на този език, без отговор остава най-важният въпрос: Каква е общата цел на България? Българското общество трябва най-накрая да формулира новата си колективна цел.

След град Шумен Костадинов се отправи към град Нови пазар, където се срещна с гражданите и гостите на града. Утре предизборната обиколка на Костадин Костадинов продължава в град Дулово и град Силистра.

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