Блясък, мода и нови корони: Пловдив избра победителките на FACE OF ALLURE MISS CARIBES 2026

Красота, мода, музика и силно сценично присъствие белязаха първото издание на FACE OF ALLURE MISS CARIBES 2026, което се проведе в ALLURE, 7POINTS – Пловдив. Новият моден проект е продукция на 7POINTS която събра на една сцена млади модели, утвърдени имена от модата, бизнеса и конкурсната сцена.

Водещ на вечерта беше Манита Вартан, която даде официален старт на проекта с посланието, че красотата не е просто външност, а характер, присъствие, увереност и способност да вдъхновяваш.

Специално място в програмата имаше младата певица Елизабет Армен, която откри официалната част с музикално изпълнение и внесе допълнителна емоция в конкурсната вечер, а по време на събитието зрителите се насладиха на музикални изпълнения на новата музикална надежда на Пловдив Божидара Георгиева, която в момента е участник в Гласът на България.

Гостите бяха посрещнати с червен килим, welcome drink и Стена на славата, на която получиха професионални снимки.

12 финалисти, подбрани чрез онлайн кастинг преминаха през три конкурсни кръга, всеки от които представи различна модна концепция.

Първият кръг беше посветен на спортната визия, като моделите дефилираха с предложения на VARTANE by Manita Vartan.

Във втория, спортно-елегантен кръг, участничките представиха най-новата колекция на MIHAFE Fashion Boutique с дизайнер Фани Михайлова, съчетаваща градски стил, женственост и модерно излъчване.

Кулминацията на модната програма беше третият, официален кръг, в който финалистките излязоха на сцената с вечерни рокли на Стоян Радичев – официален дизайнер на първото издание на FACE OF ALLURE MISS CARIBES 2026.

В програмата беше включен и специален „Парад на победителите“, който събра на сцената носители на национални и международни титли от последната година.

Авторитетно жури определи носителките на отличията

Председател на журито беше Виктория Джумпарова – Мисис България, модел и собственик на Arnold Foods, а съпредседател – Ариета Ариамна Мена, управител на ALLURE и партньор в реализацията на събитието.

Към тях се присъединиха дизайнерите Стоян Радичев и Фани Михайлова, д-р Албена Чолакова – Мисис България 2025 и главен лекар в медицински център AL Clinic, Ева Марчева – Мисис България и Mrs Tourism Europe 2026, Таня Христова – Мисис Туризъм 2025, Роси Минчевска – собственик на ROSS JEWELRY, Десислава Молова – собственик на GRAND FLORA, Теодора Печилкова – носител на международната титла The Best Model Europe 2026, и Йовчо Йовчев – носител на международната титла Best Model Universe 2026.

След трите конкурсни кръга и оценяването на журито бяха връчени двете най-високи отличия на вечерта – Мануела Аргирова, 20 г. от Асеновград, спечели златната титла FACE OF ALLURE 2026 и Ивона Славчева, 20 г., беше коронясана с другото голямо отличие – MISS CARIBE ALLURE 2026.

Трите отличия за подгласнички получиха Димитрина Ковчева – 1st Runner-up, Елена Наумова – 2nd Runner-up и Аела-Елена Янакиева – 3rd Runner-up.

Наградата „Лице на публиката“, определена чрез онлайн вот, беше присъдена на Рая Башова.

Специални отличия за финалистките

Освен големите корони, конкурсът отличи участничките и в отделни категории. Атина Славова получи ALLURE Best Body 2026, Моника Шопова – ALLURE Beauty 2026, Емма Закарян – ALLURE Fashion Icon 2026, Елена Наумова – ALLURE Star 2026, Диана Гевечанова – ALLURE Catwalk 2026, а Алекс Димитрова – ALLURE Best Performance 2026.

Организаторите подчертаха, че идеята на проекта не приключва с короните.

Победителките получават възможности за бъдеща реализация, фотосесии, развитие в модата през 2027 година.

За цялостната визия и реализация на вечерта допринесоха партньорите ALLURE CARIBE, BUSHIDO, DJANAM Plovdiv, AYAMAL Jewellery, Aylin Aylin MUA, SUZI Hair & Beauty, Arnold Fit Food, GRAND FLORA, ROSS JEWELRY и AL Clinic, както и медийните партньори TrafficNews, GLAMOUR NEWS, Novinata.bg и вестник „Марица“.

Първото издание на FACE OF ALLURE MISS CARIBES 2026 даде начало на новия сезон от модни събития в ALLURE. Следващата голяма дата в календара е 17 октомври, когато на същата сцена предстои LADY BULGARIA PLOVDIV 2026.