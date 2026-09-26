Проф. Чън Цян: „Журналистите няма да бъдат заменени от изкуственият интелект“
Професорът по международна комуникация от Китайския университет по комуникации за бъдещето на журналистиката, влиянието на изкуствения интелект и мястото на човека в медийната среда
В епоха, в която изкуственият интелект, 5G и социалните платформи променят начина, по който създаваме, разпространяваме и възприемаме информация, ролята на журналиста изглежда по-динамична от всякога. Технологиите вече позволяват на всеки да създава и излъчва съдържание, а изкуственият интелект постепенно навлиза в процеси, които доскоро бяха запазени предимно за професионалистите.
Какво обаче остава незаменимо в журналистиката? Според проф. Чън Цян, професор по международна комуникация в Китайския университет по комуникации, отговорът се крие не само в техническите умения, а преди всичко в професионалните ценности, журналистическия усет и човешката способност за творчество и вдъхновение.
Той е утвърден китайски специалист в областта на медиите. Той притежава докторска степен по комуникации и е завършил постдокторантски изследвания в областта на изкуствознанието. В момента е професор по международна комуникация в Китайския университет по комуникации. Научните му интереси включват мрежова комуникация, политическа комуникация и международна комуникация.
Професорът се съгласи да даде ексклузивно интервю за „Novinata.bg”, по време на неговите лекции на семинарът „Жени професионалисти в сферата на новите медии“.
На семинарът присъстват представителите на държави от няколко континента – България, Йордания, Хондурас, Барбадос, Египет, Етиопия, Микронезия и Гренада.
Когато на едно място се съберат медийни представители е гаранция, че ще бъде интересно и ще има обмяна на идеи. И точно в тази споделена обстановка професор Чън Цян отговори на нашите въпроси.
Жаклин Златанова: Бихте ли могли да се представите и да ни разкажете за интереса си към комуникациите? Откъде произтича този интерес и какво Ви вдъхнови да се посветите на тази област?
Проф. Чън Цян: В момента съм преподавател в Китайския университет по комуникации, но преди това самият аз бях професионалист в медийната сфера.
Научните ми изследвания са насочени основно към три области: мрежова комуникация, политическа комуникация и международна комуникация.
Интересът ми към комуникациите се зароди от стремежа ми да стана журналист. Да отразяваш новините — особено на живо отразяването на значими събития — е наистина вълнуващо. За щастие, първата ми работа след дипломирането беше именно като репортер.
След повече от десетилетие в журналистиката осъзнах, че информационната среда се променя с изключителна скорост и че развитието на интелигентния мобилен интернет ще доведе до трансформиращи промени в медийните организации. Същевременно медийните институции трябваше да преосмислят своя начин на мислене. Това ме насочи към Китайския университет по комуникации — една от водещите в страната институции в областта на информацията и комуникациите — където продължих образованието и научните си изследвания и имах възможността да се запозная с най-новите теории и технологии в тази област.
Жаклин Златанова: Какво означава медийната комуникация за Вас в личен и професионален план?
Проф. Чън Цян: В личен план бих казал, че това е начин на живот. Социалните медии все повече се преплитат с живота на хората — почти всеки, когато се събуди сутрин, посяга към телефона си, за да прегледа социалните платформи. Затова медийната комуникация просто е част от ежедневието ни, също както храненето или сънят.
В професионален план тя е идеал. Работата в медиите е един от най-пълноценните начини човек да реализира своята личностна стойност. Създаването на качествен медиен продукт носи прекрасно усещане — защото журналистите имат възможността да „документират времето, в което живеем“.
Жаклин Златанова: Днес висококачествено съдържание може да бъде създавано с все по-достъпна техника. До каква степен по-евтиното оборудване може да се конкурира със скъпата професионална техника? Има ли все още области, в които професионалното оборудване има съществено предимство?
Проф. Чън Цян: Бих подчертал, че за медийните професионалисти оборудването е само инструмент — това, което в крайна сметка има значение, са уменията на професионалиста. Независимо от цената, правилото е просто: „Достатъчно доброто е достатъчно добро.“ Накратко, вече не бива да се стремим към все по-скъпа техника, а да обръщаме внимание на съотношението между цена и ефективност.
Освен това може би е необходимо да преосмислим какво разбираме под „професионално телевизионно оборудване“, тъй като много потребителски устройства вече са способни да създават резултати с качество, отговарящо на професионалните стандарти за телевизионно излъчване.
Разбира се, някои видове оборудване все още имат специално предназначение, например при авангардни изследвания и иновации.
Жаклин Златанова: С бързото развитие на изкуствения интелект и 5G, както и с факта, че почти всеки вече има лесен достъп до инструменти за излъчване на живо и създаване на съдържание, смятате ли, че медийните професионалисти са изложени на риск да загубят работата си, въпреки че са прекарали години в обучение и усъвършенстване на професионалните си умения? Как според Вас ще се промени ролята на професионалистите?
Медийните професионалисти са незаменими за обществото — не само заради техническите си умения, но и заради ценностите, които отстояват. Журналистическите идеали, професионалните ценности и усетът към новините, които журналистите притежават, не могат да бъдат заменени от нито един инструмент.
Журналистите няма да бъдат заменени от изкуствения интелект.
Разбира се, медийните професионалисти трябва активно да изучават и да възприемат новите технологии.
Жаклин Златанова: Кои са основните предизвикателства при работата предимно с инструменти, базирани на изкуствен интелект, вместо с реални хора? Има ли аспекти на човешката креативност, комуникация или сътрудничество, които изкуственият интелект все още не може да замени?
Проф. Чън Цян: Човешките същества са емоционални същества и поне засега човешките емоции не могат да бъдат възпроизведени от изкуствения интелект.
Изкуственият интелект може да поеме определени нискоквалифицирани, повтарящи се и механични задачи, но не може да се мери с висококвалифицираната и творческа работа — особено с онези моменти на внезапно човешко прозрение и вдъхновение.
Жаклин Златанова: Благодаря ви, Професоре за отделеното време и за възможността да споделите с нас и българската аудитория вашите виждания.
Проф. Чън Цън: И аз благодаря!
Разговорът, както и лекциите на професорът бяха изключително полезни. Да имаш възможността да чуеш мнението, на медиен специалист с огромен опит относно развитието на средствата за комуникации във време на технологично развитие и глобални промрни е важно. Особено когато някак си се прокрадва притеснението, че изкуственият интелект може да измести човека…
Интервю на Жаклин Златанова
Снимки: Проф. Чън Цян, Жаклин Златанова и Лиу Чахуа
Prof. Chen Qiang: “Journalists Will Not Be Replaced by Artificial Intelligence”
The professor of International Communication at Communication University of China on the future of journalism, the impact of artificial intelligence, and the place of human beings in the media environment
In an era when artificial intelligence, 5G, and social media platforms are transforming the way we create, distribute, and consume information, the role of the journalist appears more dynamic than ever. Technology now allows almost anyone to create and broadcast content, while artificial intelligence is gradually becoming involved in processes that, until recently, were primarily the domain of professionals.
But what remains irreplaceable in journalism? According to Prof. Chen Qiang, a professor of International Communication at Communication University of China, the answer lies not only in technical skills, but above all in professional values, journalistic instinct, and the human capacity for creativity and inspiration.
He is a distinguished Chinese media professional. He holds a Ph.D. in Communication and completed postdoctoral research in Art Studies. He is currently a professor of International Communication at Communication University of China. His research interests include network communication, political communication, and international communication.
The professor agreed to give an exclusive interview to “Novinata.bg” during his lectures at the seminar “Women Professionals in New Media.”
Representatives from several continents attended the seminar, including Bulgaria, Jordan, Honduras, Barbados, Egypt, Ethiopia, Micronesia, and Grenada.
Whenever media representatives from different countries come together in one place, it is a guarantee that there will be interesting discussions and an exchange of ideas. It was precisely in this shared environment that Prof. Chen Qiang answered our questions.
Jacqueline Zlatanova: Could you please introduce yourself and tell us about your interest in communications? Where did that interest come from, and what inspired you to pursue this field?
Prof. Chen Qiang: I am now a faculty member at Communication University of China, but I was once a media professional myself.
My research focuses mainly on three areas: network communication, political communication, and international communication.
My interest in communication grew out of my aspiration to be a journalist. Reporting the news — especially live coverage of major events — is truly exciting. Fortunately, my very first job after graduation was as a reporter.
After more than a decade in journalism, I realized that the information environment was changing at lightning speed, and that smart mobile internet would bring transformative changes to media organizations. At the same time, media institutions needed to rethink their mindset. This led me to Communication University of China — one of the country’s leading institutions in information and communication — to pursue further studies and research, where I could engage with the most cutting-edge theories and technologies in the field.
Zhaklin Zlatanova: What does media communication mean to you personally and professionally?
Prof. Chen Qiang: On a personal level, I would say it is a way of life. Social media is becoming ever more intertwined with people’s lives — almost everyone, upon waking up each day, reaches for their phone to browse social platforms. So media communication is simply part of our daily routine, just like eating or sleeping.
Professionally, it is an ideal. Working in media is one of the most fulfilling ways to realize one’s personal value. Producing an outstanding media product is a wonderful feeling — because journalists get to “document the times we live in.”
Zhaklin Zlatanova: Today, high-quality content can be produced with increasingly affordable equipment. To what extent can cheaper equipment compete with expensive, professional-grade equipment? Are there still areas where professional equipment makes a significant difference?
Prof. Chen Qiang: I would emphasize that, for media professionals, equipment is only a tool — what ultimately matters is the professional’s skill. Regardless of price, the rule is simply: “Good enough is good enough.” In short, we should no longer chase ever more expensive gear, but should consider cost-effectiveness.
Moreover, we may need to rethink what we mean by “broadcast-grade equipment”, as many consumer devices are now capable of producing broadcast-quality results.
Of course, certain equipment still serves special purposes, such as cutting-edge exploration and innovation.
Zhaklin Zlatanova: With the rapid development of AI and 5G, and with almost everyone now having easy access to livestreaming and content-creation tools, do you think media professionals are at risk of losing their jobs despite spending years learning and perfecting their craft? How do you see the role of professionals changing?
Prof. Chen Qiang: Media professionals are indispensable to society — not because of technical skill alone, but because of the values they uphold. The journalistic ideals, professional values, and news sense that journalists hold cannot be replaced by any tool.
Journalists will not be replaced by artificial intelligence.
Of course, media professionals should actively learn and embrace new technologies.
Zhaklin Zlatanova: What are the main challenges of working primarily with AI tools instead of real people? Are there aspects of human creativity, communication, or collaboration that AI still cannot replace?
Prof. Chen Qiang: Human beings are emotional creatures, and at least for now, human emotion cannot be replicated by artificial intelligence.
AI can take over certain low-level, repetitive, and mechanical tasks, but it cannot match work that is high-level and creative — especially those moments of sudden human insight and inspiration.
Zhaklin Zlatanova: Thank you, Professor, for your time and for the opportunity to share your views with our Bulgarian audience.
Prof. Chen Qiang: Thank you as well!
The conversation, as well as the professor’s lectures, was extremely valuable. Having the opportunity to hear the views of a media professional with extensive experience on the development of communication technologies in an era of rapid technological advancement and global change is important. Especially at a time when there is a growing concern that artificial intelligence might eventually displace human beings, his perspective offers an important reminder of the enduring value of human creativity, professional judgment, and emotion.
Interview by Zhaklin Zlatanova
Photos: Prof. Chen Qiang, Zhaklin Zlatanova, and Liu Qiaohua