Пенкова изнесе лекция пред студенти от Джорджтаунския университет във Вашингтон

Джорджтаунският университет е едно от най-престижните учебни заведения в сферата на политически науки и международни отношения

„Европейският съюз и САЩ ще бъдат изправени пред все по-силна глобална конкуренция. Това е неизбежно. Въпросът е дали имаме капацитета – поотделно и заедно – да определяме посоката на бъдещото развитие.“ Това заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова пред студенти от Джорджтаунския университет във Вашингтон, САЩ и пред членовете на Организацията по европейски политики.

По нейните думи ключът е в енергетиката, конкурентоспособността и иновациите. „През последните години Европа усилено работи върху диверсифицирането на енергийните си доставки. Но енергийната сигурност не означава просто замяна на една външна зависимост с друга, а производствен капацитет, конкурентни цени и модерна инфраструктура. С това е свързана и моята дейност в Европейския парламент с Регламента за електропреносните мрежи, по който в момента преговарям със Съвета на ЕС и Европейската комисия“, посочи тя.

Евродепутатът даде пример с България, където недостатъчната свързаност с европейската електропреносна мрежа допринася за постоянни ценови различия с други региони в Съюза. „Докато предприятията в един и същ общ пазар са изправени пред структурно различни цени на електроенергията, няма как да говорим за равни условия за европейската индустрия“, подчерта Пенкова.

В изказването си тя наблегна и на ролята на иновациите: „Европа е много добра в създаването на знание – имаме отлични университети, учени и инженери. Но твърде често изпитваме затруднения, когато трябва да превърнем това знание в успешни на глобално ниво компании и в индустриално производство. Това е предизвикателството, което адресираме със Стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия и Европейския акт за иновациите.“

Според Пенкова именно в тази сфера има огромен потенциал за трансатлантическо партньорство: „ЕС и САЩ ще се конкурират – това е нормално. Но същевременно споделяме стратегически интерес в енергийната инфраструктура, ядрената енергетика, изкуствения интелект, киберсигурността и високотехнологичното производство.“

В заключение Цветелина Пенкова се обърна към студентите: „За вашето поколение дебатът за стратегическата автономия няма да бъде само теоретичен. Вие ще сте инженерите, предприемачите, инвеститорите и политиците, от които ще зависи къде ще се разработват, финансират и произвеждат технологиите на бъдещето.“

В последвалата дискусия бяха обсъдени теми, свързани с енергийната сигурност, нарастващото енергийно потребление от изкуствения интелект и центровете за данни, конкуренцията с Китай и реиндустриализацията. В центъра на разговора беше и въпросът за възможностите пред ЕС да запази своята конкурентоспособност в бързо променящата се глобална среда.

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