През нощта силите за противовъздушна отбрана свалиха 16 дрона над Воронежка област
През нощта силите за противовъздушна отбрана прехванаха 16 украински дрона над Воронежка област.
Губернаторът Александър Гусев съобщи това на 23 септември.
„През изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана откриха и унищожиха 16 безпилотни летателни апарата (БЛА) в небето над два градски и пет общински района на Воронежка област“, се посочва в съобщението в канала му в Telegram.
Беше съобщено, че няма пострадали. Падащи отломки от дронове са повредили покрива на частна къща в една от общините.
На 22 септември Министерството на отбраната на Русия съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 17 безпилотни летателни апарата над три руски региона и Черно море в рамките на денонощие. Уточнява се, че дроновете са били свалени над Курска и Белгородска област, Крим и акваторията на Черно море.
източник: iz.ru