През нощта силите за противовъздушна отбрана прехванаха 16 украински дрона над Воронежка област.

Губернаторът Александър Гусев съобщи това на 23 септември.

„През изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана откриха и унищожиха 16 безпилотни летателни апарата (БЛА) в небето над два градски и пет общински района на Воронежка област“, ​​се посочва в съобщението в канала му в Telegram.

Беше съобщено, че няма пострадали. Падащи отломки от дронове са повредили покрива на частна къща в една от общините.

На 22 септември Министерството на отбраната на Русия съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 17 безпилотни летателни апарата над три руски региона и Черно море в рамките на денонощие. Уточнява се, че дроновете са били свалени над Курска и Белгородска област, Крим и акваторията на Черно море.

източник: iz.ru