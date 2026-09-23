Ще оцелее ли неолиберална Европа или ще избере свой собствен път?
Водещ на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“: Зорница Илиева
Гост в „Полюси“: проф. Нина Дюлгерова
„Отвъд заглавията“
- Последици от доклада на Урсула фон Дер Лайен;
- Приема ли се на доверие оптимизма й за настоящето и бъдещето на ЕС?;
- Ще оцелее ли политически Мерц?
„Полюси“
- Независимостта като темел на бъдещето;
- Световната енергийна криза и капаните за САЩ в Близкия Изток;
- Украйна като жертва на чуждите стратегии и собствени корупционни практики;
- Какво се очаква от изборите в Израел?;
- Ще има ли промяна на границите в Близкия Изток?