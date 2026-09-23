сряда, септември 23, 2026
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Политика и анализи

Ще оцелее ли неолиберална Европа или ще избере свой собствен път?

Недялко Тенев

Водещ на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“: Зорница Илиева

Гост в „Полюси“: проф. Нина Дюлгерова

„Отвъд заглавията“

  • Последици от доклада на Урсула фон Дер Лайен;
  • Приема ли се на доверие оптимизма й за настоящето и бъдещето на ЕС?;
  • Ще оцелее ли политически Мерц?

„Полюси“

  • Независимостта като темел на бъдещето;
  • Световната енергийна криза и капаните за САЩ в Близкия Изток;
  • Украйна като жертва на чуждите стратегии и собствени корупционни практики;
  • Какво се очаква от изборите в Израел?;
  • Ще има ли промяна на границите в Близкия Изток?

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