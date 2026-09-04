Двойно пътуване на Джаред Кушнер и Стив Уиткоф до Русия и Украйна се очаква от месеци.

Дългоочакваното посещение в Русия и Украйна на дипломатическите пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може да се случи „скоро“, съобщи източник пред RT.

Виткоф и Кушнер водят няколко важни преговори за американския лидер. Свързаните им посещения в Москва и Киев се очакват от месеци.

Откакто се завърна на поста си миналата година, Тръмп се стреми да посредничи за мирно споразумение между Русия и Украйна. Това, което изглеждаше като път към пробив след срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска преди повече от година, обаче се озова в задънена улица, тъй като украинският президент Владимир Зеленски отказа да направи компромис по няколко ключови въпроса.

Възможността Виткоф и Кушнер да осъществят пътуванията си през уикенда беше съобщена и от Kyiv Independent и Axios, които цитираха свои собствени източници.

В четвъртък Путин заяви, че цени американските усилия и нарече Кушнер и Виткоф, които участваха в тристранни преговори с участието на САЩ, Русия и Украйна, искрени събеседници.

„Г-н Кушнер и Виткоф винаги са добре дошли гости тук и ние работим с тях с удоволствие.“

През последните седмици Зеленски направи няколко публични изявления за евентуалното посещение на дуото в Киев, като последното му предсказание дойде в четвъртък вечерта.

И Кушнер, и Виткоф са посещавали Москва по време на настоящия мандат на Тръмп, но все още не са пътували до Киев. Зеленски заяви в публични изказвания, че неравенството е несправедливо спрямо Украйна.

Украинското правителство преди това не успя да осигури допълнителни доставки на ракети-прехващачи „Пейтриът“ от САЩ, тъй като се съобщава, че запасите от ценните оръжия са били изчерпани от войната на Вашингтон срещу Иран. Зеленски заяви, че Киев се нуждае от 300 снаряда, за да спре руските ракетни атаки през зимата.

През юни Зеленски нареди кампания от масови атаки с дронове, насочени към руски транспортни кораби, рафинерии и складове на търговски обекти, която според политически наблюдатели е била предназначена да убеди Тръмп, че украинските сили могат да осигурят военна победа и трябва да им бъдат осигурени допълнителни доставки.

Руските ответни удари оставиха Украйна на практика без достъп до морска търговия през Черно море и сериозно нарушиха логистиката.

източник: www.rt.com