ОАЕ разширяват използването на Agentic AI в държавното управление

Шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян представи новата фаза от развитието на изкуствения интелект в правителствените услуги и операции

Обединените арабски емирства планират да разширят използването на Agentic AI – агентен изкуствен интелект – в работата на държавната администрация, като технологията ще бъде прилагана при услуги, операции, административни задачи и подпомагане на процесите по изготвяне на политики и вземане на решения.

Темата беше сред основните акценти на заседание на Министерския съвет за изкуствен интелект и развитие в Каср Ал Уатан в Абу Даби, председателствано от шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян – вицепрезидент, заместник министър-председател и председател на Президентския двор.

Съветът разгледа стратегията и развитието на проекта Agentic AI, както и редица свързани национални инициативи.

„Новата фаза в нашето пътуване към правителството на бъдещето“

Шейх Мансур заяви, че ОАЕ продължават да изграждат модел на управление, който използва съвременните технологии и изкуствения интелект за подобряване на ефективността на администрацията, ускоряване на изпълнението на задачите и повишаване на качеството на услугите.

„Агентният изкуствен интелект е новата фаза в нашето пътуване към разработване на правителството на бъдещето“, заяви той.

По думите му целта е възможностите на технологията да бъдат превърнати в реални резултати за ефективността на правителството, качеството на услугите и скоростта на изпълнение.

Шейх Мансур подчерта и необходимостта от изграждането на национален капацитет, който да ръководи тази трансформация ефективно и отговорно.

Agentic AI ще се използва за услуги, операции и политики

Амбицията на ОАЕ е да бъде изградена по-интелигентна, гъвкава и проактивна правителствена система.

Според представената стратегия агентният изкуствен интелект трябва да намери приложение не само при предоставянето на държавни услуги, но и в административните операции и задачи, както и при разработването на политики и подпомагането на решения.

Това трябва да се осъществява върху сигурна и надеждна цифрова инфраструктура.

Създават национална екосистема FedAI

Сред ключовите инициативи е изграждането на национална техническа екосистема за Agentic AI, наречена FedAI.

Предвижда се тя да даде възможност на федералните държавни органи да разработват, внедряват и управляват решения, базирани на агентен изкуствен интелект, в рамките на обща гъвкава и защитена среда.

Планира се и създаването на лаборатория за клиентско изживяване, която ще тества и прилага Agentic AI в държавните услуги и други области.

Друга част от инициативата предвижда вътрешни правителствени състезания и предизвикателства, чрез които служителите да участват в разработването на нови решения с изкуствен интелект.

Първата фаза вече е приключила

По време на заседанието бяха представени резултатите от първата фаза на проекта. Тя е била насочена към изграждане на капацитет в администрацията, анализ и оценка на държавните услуги, операции и задачи и определяне на приоритетните области за внедряване на технологията.

Разгледани са и конкретни проекти, услуги и операции, предложени от министерства и други федерални структури. Част от тях трябва да преминат към реално изпълнение с помощта на Agentic AI през следващата фаза.

От здравеопазването и геномиката до данъчната система

Заседанието не беше ограничено само до изкуствения интелект. Съветът разгледа и правителствени решения, свързани с регулирането на здравеопазването и геномиката, търговските дружества, кооперативния сектор, телемаркетинга, безопасността на храните и ефективността на данъчната система.

Обсъдени бяха също изпълнението на национални стратегии и политики, екологичната устойчивост, възобновяемата енергия и мерки за насърчаване на инвестициите в ОАЕ.

източник: www.wam.ae