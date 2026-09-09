Изолиран регионален феномен или начало на голяма политическа промяна в Германия?
Водещ на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“ – Зорница Илиева
Гост в „Полюси“- Николай Малинов, почетен председател на „Русофили за възраждане на Отечеството“
Теми в „Отвъд заглавията“:
- Битка за един глас;
- Ще заработи ли автоматичната изолация?;
- Какво да очакваме от срещата на Брикс в Делхи?
Теми в „Полюси“:
- Пътят на Русия след срещата с Уиткоф и Къшнър;
- Чуха ли на Запад изказванията на Лавров и Путин за изход от войната в Украйна;
- Традиционния събор на русофилите у нас;
- Къде стоят русофилите в предстоящите президентски избори?;
- Продължава ли вашата сага с предявените обвинения за русофилска дейност?