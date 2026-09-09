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Политика и анализи

Изолиран регионален феномен или начало на голяма политическа промяна в Германия?

Недялко Тенев

Водещ на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“ – Зорница Илиева

Гост в „Полюси“- Николай Малинов, почетен председател на „Русофили за възраждане на Отечеството“

Теми в „Отвъд заглавията“:

  • Битка за един глас;
  • Ще заработи ли автоматичната изолация?;
  • Какво да очакваме от срещата на Брикс в Делхи?

Теми в „Полюси“:

  • Пътят на Русия след срещата с Уиткоф и Къшнър;
  • Чуха ли на Запад изказванията на Лавров и Путин за изход от войната в Украйна;
  • Традиционния събор на русофилите у нас;
  • Къде стоят русофилите в предстоящите президентски избори?;
  • Продължава ли вашата сага с предявените обвинения за русофилска дейност?

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