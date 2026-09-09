23-годишен остава в ареста след опит за грабеж на магазин в Любимец
Според прокуратурата обвиняемият нападнал продавачка с юмруци и ритници, след като тя отказала да му даде парите от касата
23-годишен мъж е задържан под стража по обвинение за опит за грабеж на 1408 евро от хранителен магазин в Любимец, съобщиха от прокуратурата.
Мярката за неотклонение е определена на 8 септември от Районния съд в Свиленград по искане на Районна прокуратура – Хасково, Териториално отделение – Свиленград.
Мъжът с инициали Ф.М. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 198, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Поискал парите от касата и нападнал продавачката
Според прокуратурата инцидентът е станал около 21:30 часа на 4 септември 2026 г. в хранителен магазин в Любимец.
По данни на държавното обвинение 23-годишният мъж влязъл в търговския обект и поискал от продавач-консултанта да му предаде парите от касата.
След като жената отказала, обвиняемият минал зад щанда и започнал да ѝ нанася удари с юмруци и ритници по тялото, твърдят от прокуратурата.
Мъжът обаче не успял да вземе намиращите се в магазина 1408 евро, тъй като в помещението влязъл друг клиент. След това нападателят избягал.
По-късно той бил установен от полицията и задържан.
Решението може да бъде обжалвано
Съдът е уважил искането на прокуратурата и е определил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
Определението на Районен съд – Свиленград подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Хасково.
Разследването по случая продължава.