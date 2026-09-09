23-годишен остава в ареста след опит за грабеж на магазин в Любимец

Според прокуратурата обвиняемият нападнал продавачка с юмруци и ритници, след като тя отказала да му даде парите от касата

23-годишен мъж е задържан под стража по обвинение за опит за грабеж на 1408 евро от хранителен магазин в Любимец, съобщиха от прокуратурата.

Мярката за неотклонение е определена на 8 септември от Районния съд в Свиленград по искане на Районна прокуратура – Хасково, Териториално отделение – Свиленград.

Мъжът с инициали Ф.М. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 198, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Поискал парите от касата и нападнал продавачката

Според прокуратурата инцидентът е станал около 21:30 часа на 4 септември 2026 г. в хранителен магазин в Любимец.

По данни на държавното обвинение 23-годишният мъж влязъл в търговския обект и поискал от продавач-консултанта да му предаде парите от касата.

След като жената отказала, обвиняемият минал зад щанда и започнал да ѝ нанася удари с юмруци и ритници по тялото, твърдят от прокуратурата.

Мъжът обаче не успял да вземе намиращите се в магазина 1408 евро, тъй като в помещението влязъл друг клиент. След това нападателят избягал.

По-късно той бил установен от полицията и задържан.

Решението може да бъде обжалвано

Съдът е уважил искането на прокуратурата и е определил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Определението на Районен съд – Свиленград подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Хасково.

Разследването по случая продължава.