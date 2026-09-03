Ню Йорк ограничава изкуствения интелект в училищата: Мярката засяга около 600 000 ученици

Ограниченията обхващат учениците до осми клас, докато учителите ще могат да продължат да използват AI за определени служебни дейности

Властите в Ню Йорк ограничават използването на редица инструменти с изкуствен интелект от учениците в началните училища и прогимназиалния етап в навечерието на новата учебна година.

Според разпространената информация мярката обхваща учениците до края на осми клас и ще засегне приблизително 600 000 деца.

Посочената цел е училищата да получат повече време, за да анализират влиянието на изкуствения интелект върху учебния процес и да разработят по-ясни правила за използването на технологията в образованието.

Ограниченията обаче няма да важат по същия начин за преподавателите. Учителите ще могат да използват AI инструменти за определени професионални задачи, включително при планирането на учебния процес и организацията на работата в класната стая.

Новите правила поставят отново във фокуса въпроса как изкуственият интелект трябва да бъде интегриран в образованието, без да пречи на развитието на основни умения и самостоятелната работа на учениците.