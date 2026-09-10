Mubadala инвестира в Luckin Coffee в сделка за около 1 млрд. долара

Инвестиционната компания от Абу Даби придобива значителен миноритарен дял в една от водещите вериги за кафе в Китай

Mubadala Investment Company обяви, че е постигнала споразумение за значителна миноритарна инвестиция в китайската верига Luckin Coffee. Сделката се осъществява съвместно с контролиращия акционер Centurium Capital и е на обща стойност около 1 млрд. щатски долара.

Инвестицията идва в период на продължаващо разрастване на пазара на кафе в Китай, където потреблението на прясно приготвени кафе напитки нараства.

От Mubadala посочват като основни предимства на Luckin Coffee мащаба на бизнеса, дигиталния модел, използването на данни при взаимодействието с клиентите и способността на компанията бързо да разработва и предлага нови продукти.

„Продължаваме да виждаме убедителни дългосрочни възможности в потребителския сектор на Китай“, заяви Мохамед Албадр, ръководител на частните капиталови инвестиции за Азия в Mubadala.

По думите му инвестиционната компания ще работи с Centurium Capital и ръководството на Luckin Coffee, за да подкрепи следващия етап от развитието на веригата както на китайския пазар, така и в международен план.

От Centurium Capital също приветстваха привличането на Mubadala като инвеститор, като очакват глобалният опит и мрежата на компанията да подпомогнат бъдещите иновации и дългосрочното развитие на бизнеса.

Транзакцията все още подлежи на изпълнение на обичайните условия за нейното окончателно приключване.

Luckin Coffee е основана през 2017 г. и се превърна в една от водещите вериги за кафе в Китай. Бизнес моделът ѝ съчетава широка мрежа от физически обекти с дигитални услуги, бързо разработване на нови продукти и интегрирана верига за доставки.

източник: www.wam.ae