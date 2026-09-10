С концерти и лазерно шоу започна 33-тият Есенен панаир в Разград

Над 100 търговци, 15 големи атракциона и концерти всяка вечер очакват посетителите до 15 септември

С концерти на Филип Донков и Симона Загорова и лазерно шоу бе открито 33-тото издание на Традиционния есенен панаир в Разград.

Началото на събитието даде заместник-кметът Зорница Евгениева, която пожела на посетителите приятни преживявания и благодари на над 100-те фирми, включили се в тазгодишното издание, както и на спонсорите и служителите, участвали в организацията.

Първи на сцената излезе певецът и китарист Филип Донков, познат на публиката от „България търси талант“. Той представи популярни български поп и рок песни и световни хитове. Последва лазерният спектакъл на „Dany Laser Show“, а вечерта продължи с концерт на Симона Загорова.

Концерти всяка вечер до 15 септември

Музикалната програма продължава с Торино и Пашата на 10 септември. На 11 септември ще свири оркестър „Орфей“, а на 12 септември на сцената ще излезе рок група „Ахат“.

На 13 септември концерт ще изнесе Роксана, на 14 септември – Анелия, а финалът на панаира на 15 септември ще бъде с участието на Криско. Всички концерти започват от 20:00 часа на сцена „Ронда“.

Посетителите могат да се възползват и от 15 големи атракциона, разположени под Пантеона. Сред тях са виенско колело, автоскутер, детско влакче, различни люлки и въртележки, бънджи, надуваеми батути, спортни стрелбища и силомери. За безопасната им експлоатация собствениците трябва да разполагат с необходимите технически документи и извършен годишен преглед.

По алеите на Градския парк са разположени над 100 търговски щанда за дрехи, играчки, чанти, бижута, сувенири, текстил и други стоки. Работят и множество обекти за храна – скари, дюнери, чуроси, палачинки, понички, гофрети, сладолед и други.

Временна организация на движението

Заради панаира до 8:00 часа на 16 септември е въведена временна организация на движението в района на Северния градски парк.

В определени участъци на ул. „Гаврил Кръстевич“ и бул. „Васил Левски“ движението е еднопосочно. Обособен е и временен безплатен паркинг в Северния градски парк.

Движението на автомобили и превозни средства с животинска тяга в парка е забранено, с изключение на регистрираните участници в панаира, които разполагат с пропуски. Въведени са и ограничения за паркирането по ул. „Коста Петров“, алеите на парка и около търговските обекти.