Никола Попов впечатли всички треньори в „Гласът на България“

Солистът на Музикално-драматичния театър във Велико Търново предизвика четири обърнати стола с изпълнението си на „Bésame Mucho“

Солистът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ Никола Попов впечатли публиката и четиримата треньори още с появата си на кастингите на тъмно в телевизионното предаване „Гласът на България“.

Младият оперен певец изпълни популярната песен „Bésame Mucho“, а представянето му накара и четиримата треньори да обърнат столовете си и да се включат в надпреварата за привличането му в своите отбори.

Изпълнението бързо набра популярност и в социалните мрежи. Само за няколко дни видеото с участието на Попов е събрало над 700 000 гледания, повече от 1400 коментара и множество споделяния.

Никола Попов е сред младите оперни изпълнители с активно присъствие на българската сцена. През 2020 г. завършва класическо пеене в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а по-късно придобива магистърска степен по театрално изкуство от НАТФИЗ.

През 2024 г. специализира оперно пеене в Академия „Борис Христов“ към Българския културен институт в Рим. В момента е докторант по музикално-сценична режисура и преподавател в Националната музикална академия. Работи и като музикален редактор в програма „Христо Ботев“ на БНР.

От януари 2025 г. Попов е щатен солист на Музикално-драматичния театър във Велико Търново. Публиката го познава от ролите му в оперите „Дон Жуан“, „Сватбата на Фигаро“ и „Così fan tutte“ на Моцарт.

Той участва още в мюзикъла „Дракула“ и в детски спектакли като „Петя и вълкът“ и „Ян Бибиян“.

Участието му в „Гласът на България“ представи пред широката телевизионна аудитория различна страна от музикалните му възможности и предизвика сериозен интерес към младия изпълнител.