Президентът на Казахстан поздрави Хокон VIII за възкачването му на норвежкия престол

Касъм-Жомарт Токаев изрази увереност, че сътрудничеството между Казахстан и Норвегия ще продължи да се развива

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев изпрати поздравителна телеграма до краля на Норвегия Хокон VIII по повод възкачването му на престола, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на президентската администрация „Акорда“.

В посланието си Токаев определя събитието като начало на нова глава в многовековната история на норвежката монархия.

„Това знаменателно събитие открива нова глава в многовековната история на норвежката монархия – неизменен символ на приемственост, единство и неразделна част от националната идентичност. Убеден съм, че Вашата всеотдайна служба ще допринесе за по-нататъшното развитие на страната и благополучието на нейния народ“, се казва в телеграмата.

Казахстанският президент изрази увереност и че с общи усилия отношенията и сътрудничеството между Казахстан и Норвегия ще продължат да се укрепват.

На 1 септември крал Хокон VIII положи клетва пред норвежкия парламент.

На 9 септември Норвегия се сбогува с крал Харалд V, който почина на 28 август на 89-годишна възраст.

автор: Динара Сугурбаева

източник: www.inform.kz