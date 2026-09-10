Брутна и нетна заплата – каква е разликата и как се изчисляват

Какво означават брутна и нетна заплата, какви удръжки се правят и защо сумата в трудовия договор е различна от парите, които получаваме

Когато започваме нова работа или преговаряме за по-високо възнаграждение, един от най-важните въпроси е дали посочената сума е брутна или нетна заплата. Разликата е съществена, защото сумата, записана като брутно възнаграждение, не е тази, която в крайна сметка получаваме по банковата си сметка.

Какво е брутна заплата?

Брутната заплата е възнаграждението преди приспадането на дължимите от служителя данъци и осигурителни вноски.

Именно брутната сума обикновено служи като основа при изчисляването на осигуровките и данъка върху доходите от труд.

Например, ако в трудовия договор е посочена заплата от 2000 лв. бруто, това не означава, че служителят ще получи цялата тази сума.

Какво е нетна заплата?

Нетната заплата, често наричана и „чиста заплата“, е сумата, която остава след съответните удръжки от трудовото възнаграждение.

Това са парите, които реално получавате по банковата си сметка или по друг договорен начин.

Най-просто казано:

Брутна заплата – лични осигурителни вноски – данък = нетна заплата

Точният размер зависи от конкретните обстоятелства и приложимите осигурителни и данъчни правила.

Какви удръжки се правят от заплатата?

От възнаграждението на работещия се удържат задължителни осигурителни вноски и данък върху доходите.

Осигурителните вноски са свързани със социалното и здравното осигуряване. След приспадането на дължимите лични осигуровки се определя данъчната основа, върху която се изчислява данъкът.

Важно е да се знае, че работодателят също прави осигурителни вноски за своя сметка. Затова общият разход на работодателя за един служител е по-висок от неговата брутна заплата.

Брутна или нетна заплата се посочва в трудовия договор?

При разглеждане на предложение за работа е важно да проверите как точно е формулирано възнаграждението и какво включва договорената сума.

Ако работодателят ви предложи определена заплата, не се притеснявайте да попитате дали става въпрос за брутно или нетно възнаграждение. Така ще знаете приблизително колко пари реално ще получавате всеки месец.

Защо е важно да знаем разликата?

Познаването на разликата между брутна и нетна заплата помага не само при започване на нова работа. То е важно и когато сравняваме различни предложения за работа, договаряме увеличение на възнаграждението или планираме личния си бюджет.

Две предложения, които на пръв поглед изглеждат сходни, могат да се окажат различни, ако едната посочена сума е брутна, а другата – нетна.

Как да изчислим нетната заплата?

За ориентировъчно изчисление могат да се използват онлайн калкулатори за заплати. За точния размер обаче трябва да се вземат предвид действащите данъчни и осигурителни правила, както и индивидуалните обстоятелства на работещия.

Затова не е правилно да приемаме, че нетната заплата винаги представлява един и същ процент от брутната.

Брутна и нетна заплата – най-важното накратко

Разликата е проста: брутната заплата е възнаграждението преди личните данъци и осигуровки, а нетната заплата е сумата, която остава след съответните удръжки и реално получаваме.

Когато кандидатствате за работа или договаряте ново възнаграждение, винаги проверявайте за коя от двете суми става въпрос. Това може да ви спести неприятни изненади при получаването на първата заплата.