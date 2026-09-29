Лавров: Русия и Беларус започват работа по „Евразийска харта на многообразието и многополярността“

Руският външен министър коментира резултатите от седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН и призова за реформа на Съвета за сигурност

Русия и Беларус започват работа по подготовката на „Евразийска харта на многообразието и многополярността през XXI век“. Това съобщи руският министър на външните работи Сергей Лавров след седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Руското външно министерство потвърди, че инициативата за изработването на документа е била официално представена на 25 септември.

По думите на Лавров около десет делегации са изразили желание да се включат в експертната работа по документа. Москва представя инициативата като опит за развитие на нов модел на сигурност и сътрудничество на Евразийския континент.

Украйна и Близкият изток сред основните теми

Руският външен министър посочи, че по време на двустранните и многостранните срещи са били обсъждани редица международни кризи, включително войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток и конфликтите в Африка и Латинска Америка.

Украйна е била сред водещите теми и на заседание на Съвета за сигурност на ООН на 23 септември. Лавров отново представи руската позиция за причините за войната и разкритикува подхода на европейските държави към евентуално прекратяване на бойните действия. Същевременно Украйна заяви готовност за ограничени договорености, включително относно сигурността на корабоплаването в Черно море, при условие че Русия предприеме реципрочни стъпки.

По време на дипломатическата седмица Лавров проведе и разговори с представители на редица държави. Сред тях беше среща с германския външен министър Йохан Вадефул – първите двустранни разговори между външните министри на Германия и Русия след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г.

Москва настоява за промени в Съвета за сигурност

Лавров отново призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН чрез увеличаване на представителството на държавите от Азия, Африка и Латинска Америка.

Според него западните държави вече са достатъчно широко представени в Съвета и евентуалното му разширяване трябва да бъде насочено към други региони.

Руският външен министър отправи остри критики и към ръководството на ООН начело с генералния секретар Антониу Гутериш, обвинявайки Секретариата в прилагане на „двойни стандарти“ и пристрастност към западните държави. Това представлява позицията на руското правителство.

Самият Гутериш също използва последното си обръщение пред Общото събрание като генерален секретар, за да призове за реформа на международните институции, като заяви, че сегашните механизми за колективни действия са под все по-силен натиск. Вторият му мандат приключва на 31 декември 2026 г.

Лавров отново оспори версията за Буча

В изявлението си руският външен министър повтори и твърдението на Москва, че убийствата на цивилни в Буча през 2022 г. са били „инсценировка“.

Това е руско твърдение, което е оспорено от Украйна и международни разследвания; то не следва да се представя като установен факт. Лавров използва случая като част от критиките си към ООН и заяви, че очаква следващият генерален секретар на организацията да действа безпристрастно и да представлява интересите на всички държави.

Външният министър обобщи дипломатическата седмица като период на интензивни двустранни и многостранни контакти, в които Москва е поставила акцент върху идеята си за многополюсен международен ред и по-широко представителство на държавите от Глобалния юг в международните институции.