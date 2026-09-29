Разширяват парк „Свети Врач“ в Сандански с нови спортни зони, зоокът и китайска градина

Държавата предоставя безвъзмездно на общината над 46 декара терени в местността Брестето за мащабното разширение на градския парк

Градският парк „Свети Врач“ в Сандански предстои да бъде разширен с нови зелени пространства, спортни съоръжения, зоокът и зони за отдих. Правителството реши да предостави безвъзмездно на Община Сандански имоти – частна държавна собственост, с обща площ от 46 394 кв. м.

Терените се намират в местността Брестето и ще бъдат използвани за разширяването на парка и изграждането на необходимата прилежаща инфраструктура.

Бамбукова и китайска градина сред новите атракции

Проектът предвижда създаването на разнообразни пространства за спорт, култура и свободно време.

Сред планираните обекти са нови места за отдих и озеленяване, бамбукова градина и градина в китайски стил. Предвижда се и изграждането на открита сцена със зрителски места.

За любителите на спорта ще бъдат обособени четири игрища за свободно ползване, към които ще има обслужваща сграда.

Плановете включват още зоокът и места за свободно паркиране. По този начин новата част на парк „Свети Врач“ трябва да предложи повече възможности за спорт, разходки и развлечения на жителите и посетителите на Сандански.

Общината има пет години да реализира проекта

До момента държавните имоти са били предоставени за управление на областния управител на Благоевград, но необходимостта от използването им за държавни нужди е отпаднала.

Прехвърлянето към Община Сандански обаче е обвързано с конкретно условие. Ако в срок от пет години след придобиването на терените общината не реализира предвидените дейности, имотите трябва да бъдат върнати обратно на държавата.

Областният управител на Благоевград трябва да разработи и механизъм за контрол. Чрез него ще се извършват периодични проверки дали се изпълняват условията, при които държавните терени са предоставени на общината.