Иран: Когато знамето се развее, историята и паметта на поколенията оживяват
Послание за националната идентичност, историята и символиката на иранското знаме
Когато вятърът задуха, не се разгръща просто едно знаме.
С него в небето оживяват историята на една земя, идентичността на една нация и паметта на поколенията.
Иранското знаме се превръща в символ на тази връзка между миналото и настоящето – между земята, народа и историята.
„Иран – име, което стои в три цвята на височината на историята.“
Кратко послание, което поставя акцент върху националната памет и символиката, която знамето носи за поколенията.