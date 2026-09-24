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Иран: Когато знамето се развее, историята и паметта на поколенията оживяват

Недялко Тенев

Послание за националната идентичност, историята и символиката на иранското знаме

Когато вятърът задуха, не се разгръща просто едно знаме.

С него в небето оживяват историята на една земя, идентичността на една нация и паметта на поколенията.

Иранското знаме се превръща в символ на тази връзка между миналото и настоящето – между земята, народа и историята.

„Иран – име, което стои в три цвята на височината на историята.“

Кратко послание, което поставя акцент върху националната памет и символиката, която знамето носи за поколенията.

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