Стара Загора е сред първите в три категории на „Кмет на годината“ 2026

Онлайн гласуването приключва в 23:59 часа на 24 септември, а кметът на Стара Загора е сред първите при големите общини в три категории

Броени часове остават до края на онлайн гласуването в националния конкурс „Кмет на годината“ 2026, който се организира за 14-а поредна година от Kmeta.bg.

Към момента кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров е сред водещите кандидати при големите общини в три категории – „Кмет на гражданите“, „Смарт сити“ и „Градска среда“.

Гласуването продължава до 23:59 часа на 24 септември 2026 г. и се провежда онлайн чрез платформата Kmetnagodinata.bg. Класирането остава динамично до приключването на вота.

След края на гласуването текущите резултати ще бъдат скрити.

Победителите в отделните категории на националния конкурс ще станат известни след приключването на надпреварата.