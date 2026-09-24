„Мисия Оцеляване“ завършва с междуградско семейно състезание в Стара Загора

Парк „Зеления Клин“ ще бъде домакин на игри, спасителни предизвикателства и практически демонстрации за реакция при бедствия

Над 100 деца и техните родители се очаква да се включат в закриващото събитие на образователния проект „Мисия Оцеляване“ в Стара Загора. То ще се проведе на 27 септември 2026 г. от 10:30 часа в парк „Зеления Клин“.

Събитието се организира от Зонта Клуб Стара Загора и ще премине под мотото „Второ междуградско състезание за оцеляване при бедствия – Мама, татко и аз“.

Програмата включва игри, състезания, практически демонстрации и спасителни предизвикателства, чрез които децата и родителите ще могат да проверят знанията и уменията си за реакция при бедствия и извънредни ситуации.

В част от заниманията ще участват представители на РДПБЗН – Стара Загора и Българския Червен кръст. Предвидени са и множество награди.

Подготовката започва преди бедствието

„Мисия Оцеляване“ е насочена към запознаването на децата и техните семейства с основните действия при различни рискови ситуации по достъпен и интересен начин.

Като част от проекта са създадени кратки образователни анимационни филми с героите Алекс и Лия. Те разглеждат действията при буря, наводнение, зимни опасности и виелица, пожар в града, земетресение, горски пожар и опасна жега.

Финалният филм обобщава наученото и поставя акцент върху предварителната подготовка на цялото семейство.

Проектът включва още открит урок с представители на пожарната, семейно събитие в парк „Зеления Клин“ и срещи с деца в домовете за социални услуги в Стара Загора.

Основното послание на инициативата е, че подготовката започва преди бедствието, а знанията и спокойната реакция могат да помогнат за спасяването на човешки живот.

Финалното събитие на 27 септември ще съчетае забавлението с практически знания, като даде възможност на деца и родители заедно да преминат през различни предизвикателства и ситуации.