„Икономист“: Американската хегемония в Близкия изток е към своя край

Според изданието САЩ постепенно намаляват пряката си роля, а държавите от региона ще трябва да поемат по-голяма отговорност за бъдещия политически и сигурностен ред

Периодът, в който Съединените щати можеха в значителна степен да определят политическия и сигурностния ред в Близкия изток, е към своя край. Това посочва британското издание „Икономист“ (The Economist).

Според представения анализ промените в региона показват ограниченията пред способността на Вашингтон да контролира развитието на процесите в Близкия изток.

Като един от знаците за тази тенденция изданието разглежда и скорошната война на САЩ с Иран.

Основният извод е, че Съединените щати постепенно намаляват пряката си роля в управлението на регионалните процеси.

На този фон се очаква държавите от Близкия изток да поемат по-голяма роля при определянето на бъдещите политически отношения и архитектурата на сигурността в региона.

Така според „Икономист“ Близкият изток навлиза в период, в който регионалните държави ще имат все по-голямо значение за формирането на собствения си политически и сигурностен ред.