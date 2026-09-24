Пушкин, театър и музика събраха над 200 гости в Руския дом в София

Изложбата „Пушкин и театърът“ представя над 80 материала, а вечерта завърши с концерт на клавирния дует „Duo Eleganza“

Над 200 гости се събраха в Руския дом в София за вечер, посветена на Александър Сергеевич Пушкин, театъра и класическата музика.

Програмата съчета откриването на изложбата „Пушкин и театърът“ на Бахрушинския театрален музей и концерт на клавирния дует „Duo Eleganza“ – Яна и Филип Суботини.

При откриването директорът на Руския дом в София Тимур Дудаев отбеляза, че произведенията на Пушкин живеят на театралната сцена вече близо два века и продължават да бъдат преоткривани от режисьори, актьори, художници и композитори.

Над 80 материала разказват за Пушкин и театъра

Изложбата включва над 80 материала от колекцията на Бахрушинския театрален музей. Сред тях са дигитални копия на скици на декори и костюми, фотографии на спектакли и актьори в образите на Пушкинови герои, театрални програми и други материали.

Експозицията е разделена в шест тематични раздела, които проследяват театъра от епохата на Пушкин, сценичната история на неговите произведения и тяхното присъствие в драматичния и музикалния театър.

Изложбата ще може да бъде посетена до 21 ноември в рамките на работното време на Руския дом.

Вечерта продължи с класическа музика

След откриването на изложбата програмата продължи с концерт на Яна и Филип Суботини, възпитаници на Руската музикална академия „Гнесини“.

Клавирният дует изпълни сюити от „Пер Гюнт“ на Едвард Григ, „Малка сюита“ на Клод Дебюси, сюита от балета „Конче вихрогонче“ на Родион Шчедрин и сюита от балета „Лешникотрошачката“ на Пьотр Илич Чайковски.

Публиката посрещна топло музикантите, а изпълнението на музиката на Чайковски завърши с продължителни аплодисменти.