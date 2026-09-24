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Министър Вълчев откри обновената историческа зала 101 на Икономическия университет – Варна

Недялко Тенев

МОН е предоставило над 300 хил. евро за ремонта на две аудитории, а министърът обяви като приоритет обновяването на материалната база на висшите училища

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и ректорът на Икономическия университет – Варна проф. Евгени Станимиров откриха обновената зала 101 на висшето училище.

Залата има важно място в историята на университета. Именно в нея през 1920 г. цар Борис III е дал началото на първата учебна година в тогавашното Висше търговско училище.

Реконструкцията е осъществена с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката. За ремонта на историческата зала и още една аудитория в университета са предоставени над 300 хил. евро.

МОН планира механизъм за обновяване на университетите

Проф. Георги Вълчев съобщи, че сред приоритетите през следващите години е създаването на механизъм за финансиране на проекти за капиталови разходи и обновяване на материалната база на висшите училища.

По думите му подобни инвестиции са били силно подценявани през годините на прехода. В същото време част от студентите днес завършват добре оборудвани училища, след което попадат в университети с по-лоша материална база.

Министърът участва и в заседание на Академичния съвет на университета, проведено в обновената зала.

„Варненският икономически университет показва непрекъснат растеж и приема предизвикателства, които някои други не искат, за което ви поздравявам. Защото е от ключова важност студентите, които излизат от нашите висши училища, да имат покритие със знания на своите дипломи“, заяви проф. Вълчев.

Повече български ученици избират университети у нас

Министърът посочи и тенденция към по-голямо ориентиране на българските ученици към висшите училища в страната.

„Колкото и парадоксално да звучи, възможността на младите хора да пътуват и да сравняват всъщност им показва, че България също дава реална перспектива за добра реализация“, каза той.

Според проф. Вълчев едно от големите предизвикателства на XXI век е задържането и образованието на човешкия потенциал, така че той да се превърне в градивна сила за обществото.

По-рано министърът участва и в откриването на международна научна конференция по икономика, бизнес и мениджмънт в университета. Той подчерта ролята на висшите училища за бъдещето на икономиката и обществото в условията на предстоящите технологични промени.

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