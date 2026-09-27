Амир Хатами: Ако има несигурност в региона, тя ще засегне всички

Главнокомандващият на иранската армия заяви, че сигурността в региона трябва да бъде гарантирана от самите държави в него

Главнокомандващият на иранската армия Амир Хатами заяви, че войната все още не е приключила и страната трябва да запази готовността си за нанасяне на тежки удари срещу противника.

„Войната все още не е приключила. Трябва да продължим да бъдем готови войниците на нашия скъп Иран да нанасят тежки удари на врага“, заяви Хатами.

Той предупреди, че евентуална нестабилност в региона няма да засегне само отделни държави.

„Ако в региона има несигурност, тя ще бъде за всички. Не може ние да живеем в този регион и в продължение на много години да сме негови жители, а други да идват от другаде и да се възползват от всичко това“, посочи той.

Хатами отправи призив и към съседните на Иран държави и останалите страни в региона да обърнат внимание на въпроса за регионалната сигурност.

„Като ирански войник призовавам всички съседи и държави в региона да обърнат внимание на този въпрос. Видяхте, че сътрудничеството със САЩ не носи сигурност. Сигурността на региона е вътре в самия регион и е в ръцете на държавите от него“, каза Хатами.

По думите му сигурността в региона няма да бъде постигната без премахването на американското и израелското присъствие.

„Сигурността в региона няма да настъпи без отстраняването на САЩ и израелския режим от региона и това не е далеч“, заяви главнокомандващият на иранската армия.