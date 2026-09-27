Каско или Гражданска отговорност – каква е разликата и какво покрива всяка застраховка

Гражданската отговорност защитава от финансовите последици за причинени вреди на други, докато Каското е предназначено да покрива определени щети по собствения автомобил

Всеки собственик на автомобил се сблъсква с понятията „Гражданска отговорност“ и „Каско“, но двете застраховки имат различно предназначение. Най-просто казано, Гражданската отговорност е свързана с вредите, които водачът може да причини на други при използването на автомобила, докато Каското може да осигури защита за самия автомобил според условията на конкретната полица.

Какво е Гражданска отговорност?

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна застраховка за моторните превозни средства, за които законът изисква такава.

Основната ѝ цел е да покрива отговорността за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди при използването на автомобила, когато са изпълнени условията за застрахователно покритие.

Например, ако водач причини катастрофа и повреди друг автомобил, именно Гражданската отговорност е застраховката, която по принцип има отношение към обезщетяването на пострадалата страна.

Това обаче не означава, че тя плаща ремонта на автомобила на виновния водач.

Какво е Каско?

Каското е доброволна автомобилна застраховка, предназначена да осигури покритие за собствения автомобил при определени рискове.

В зависимост от избраната полица и общите условия тя може да включва щети вследствие на:

пътнотранспортно произшествие;

природни бедствия и градушка;

пожар;

кражба или опит за кражба;

вандализъм;

счупени стъкла;

други рискове, изрично включени в договора.

Тук има важна подробност – не всяко Каско покрива всичко. Покритието, изключенията, самоучастието и начинът на обезщетяване зависят от конкретния застрахователен договор.

Каква е основната разлика между Каско и Гражданска отговорност?

Разликата най-лесно може да се разбере с пример.

Представете си, че по ваша вина удряте друг автомобил и при инцидента е повредена и вашата кола.

Гражданската отговорност има за цел да покрие отговорността ви за причинените вреди на другата страна.

Каското, ако конкретният риск е включен в полицата и са спазени нейните условия, може да покрие щетите по вашия автомобил.

Затова двете застраховки не са взаимозаменяеми.

Ако имам Каско, трябва ли ми Гражданска отговорност?

Да. Наличието на Каско не отменя задължението за сключване на Гражданска отговорност, когато автомобилът попада в законовите изисквания за задължително застраховане.

Каското е допълнителна доброволна защита и не може да замени задължителната автомобилна застраховка.

Струва ли си да имаме Каско?

Отговорът зависи от автомобила, начина на използването му и риска, който собственикът е готов да поеме сам.

Каското може да бъде особено важно при по-нови и по-скъпи автомобили, при коли с висока стойност на ремонта или когато евентуална сериозна щета би представлявала значителен разход за собственика.

При по-стар автомобил е добре да се сравнят стойността на колата, цената на полицата, покритите рискове, самоучастието и условията за изплащане на обезщетение.

Какво да проверим преди да сключим Каско?

Не трябва да се гледа единствено крайната цена.

Важно е да се прочетат внимателно покритите рискове и изключенията, както и правилата при настъпване на щета. Проверете дали има самоучастие, как се определя обезщетението, къде може да бъде ремонтиран автомобилът и какви срокове и документи се изискват при инцидент.

При кражба, природно бедствие или друг конкретен риск също трябва да се провери дали той действително присъства в избрания пакет.

Каско или Гражданска отговорност?

В действителност въпросът не е непременно „Каско или Гражданска отговорност?“, защото двете застраховки изпълняват различни функции.

Гражданската отговорност е задължителната защита, свързана с отговорността към трети лица. Каското е доброволна защита за собствения автомобил в рамките на договореното покритие.

Затова собственикът на автомобил трябва да познава разликата и внимателно да преглежда условията на конкретната полица, преди да избере каква допълнителна защита е необходима.