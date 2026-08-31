Фотоконкурсът „Моята планета“ търси най-добрите кадри на природа, хора и пътешествия

Любители и професионални фотографи от цял свят могат да изпращат свои снимки до 4 октомври 2026 г.

Започна кандидатстването за фотоконкурса „Моята планета. Природа. Хора. Пътешествия“, който дава възможност на любители фотографи, професионалисти и пътешественици от различни страни да представят своите най-впечатляващи кадри.

Участниците могат да покажат красотата на природата, да разкажат чрез фотография истории за хора и различни култури или да споделят запомнящи се моменти от своите пътешествия.

Три категории в конкурса

Фотографиите ще се състезават в три категории – „Природа“, „Хора“ и „Пътешествия“.

Кандидатури ще се приемат до 4 октомври 2026 г., след което експертно жури ще оцени представените фотографии и ще определи най-добрите сред тях.

Предвиден е и отделен избор на публиката. От 15 октомври до 8 ноември 2026 г. зрителите ще могат да гласуват онлайн за своите фаворити.

Крайните резултати от фотоконкурса трябва да бъдат обявени до 15 ноември 2026 г., а за победителите са предвидени парични награди и подаръци.

Организатор на конкурса е руският телевизионен канал „Моята планета“. Инициативата се провежда с подкрепата на Министерството на природните ресурси и екологията на Русия, Россотрудничество, ТАСС, неправителствената организация „Национални приоритети“, Факултета по журналистика на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Russian Traveler и Ресурсния център за национални отношения.