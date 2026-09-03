България влиза в битка за милиарди от ЕС: Целта е до 23 млрд. евро безвъзмездна помощ

Атанас Пеканов заяви, че страната ни ще настоява за силна кохезионна политика и повече европейско финансиране през периода 2028–2034 г.

България ще се бори да договори до 23 млрд. евро безвъзмездна помощ от Европейския съюз за следващия програмен период 2028–2034 г. Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов в подкаст на „Медиапул“.

Пеканов, който е част от настоящото правителство, има опит в управлението на европейските средства и от предишни служебни кабинети. (mediapool.bg)

България иска по-голям европейски бюджет

Според вицепремиера страната ни подкрепя идеята за по-висок бюджет на Европейския съюз, но при определени условия.

В момента текат трудни преговори за следващата многогодишна финансова рамка. По думите на Пеканов предложението на Брюксел е за рекорден бюджет от 2 трилиона евро.

Дискусията противопоставя т.нар. „приятели на кохезията“, сред които е и България, на държавите нетни донори, които внасят в общия европейски бюджет повече средства, отколкото получават.

Целта – до 23 млрд. евро за България

Залогът за страната ни е значителен. България ще се стреми да договори до 23 млрд. евро безвъзмездно европейско финансиране за периода от 2028 до 2034 г.

Сред ключовите въпроси ще бъде запазването на достатъчно средства за кохезионната политика, която има особено значение за държавите и регионите с по-ниски нива на икономическо развитие.

Върховенството на закона ще бъде ключово условие

Пеканов постави акцент и върху връзката между европейското финансиране и върховенството на закона.

„Единствената хоризонтална политика, която Европейският съюз ще очаква от всички да заложат в бъдещите си планове, е за върховенството на закона“, посочи вицепремиерът.

По думите му България приема, че тази тема трябва да остане ключова при използването на европейските средства.

Предстоящите преговори за бюджета на ЕС за 2028–2034 г. ще бъдат от решаващо значение за размера и условията на европейското финансиране, до което България ще има достъп през следващия програмен период.