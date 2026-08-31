БФВ и Demax Груп продължават партньорството си за женския волейбол

Компанията остава генерален партньор на Националната волейболна лига жени и през сезон 2026/2027

Българската федерация по волейбол и Demax Груп продължават дългогодишното си партньорство. Президентът на БФВ Любомир Ганев и собственикът на компанията Петър Кънев подписаха нов договор, според който Demax Груп ще остане генерален партньор на Националната волейболна лига жени и през сезон 2026/2027.

Сътрудничеството между двете страни е свързано с развитието и разширяването на женския клубен волейбол в България. От шампионат с едно елитно ниво първенството вече включва две дивизии – Demax Груп Суперлига и Demax Груп Висша лига.

21 отбора в двете нива на първенството

През новия сезон в Суперлигата ще участват 10 отбора, а във Висшата лига ще се състезават 11 тима.

Създаването на второто ниво даде допълнителна възможност на клубовете да развиват младите си състезателки и да осигуряват по-плавен преход от детско-юношеския към професионалния волейбол.

Първият шампион в историята на Висшата лига стана Волейболна академия Стойчев и Казийски през март 2026 г.

Нов формат на Суперлигата

Женското първенство влиза в сезон 2026/2027 и с промени във формата на Demax Груп Суперлига. Предвидени са три фази на шампионата, като целта е да има повече равностойни двубои и повече срещи с висока спортна стойност.

От БФВ определят продължаването на партньорството като важна част от дългосрочните усилия за развитие на женския волейбол и създаване на повече възможности за младите състезателки.

„За Българската федерация по волейбол е изключително важно да имаме партньори, които вярват в развитието на женския волейбол и са готови да бъдат част от този процес в дългосрочен план. Demax Груп и Петър Кънев са точно такъв партньор“, посочват от федерацията.

Според БФВ общите усилия на федерацията, клубовете и партньорите трябва да продължат да изграждат основата за развитието на следващото поколение български волейболистки.